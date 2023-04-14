США начали выдачу российской делегации виз для участия в СБ ООН

Американская сторона начала выдавать визы делегации РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседании Совета безопасности ООН, заявили в российском МИДе в пятницу, 14 апреля.

«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», — указали в ведомстве.

При этом визовый вопрос сохраняется в отношении российских журналистов, задача которых транслировать мероприятие, подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в этот день посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская делегация до сих пор не получила визы для участия в Совбезе ООН. Тогда вопрос о выдаче документов делегации из России находился на стадии межведомственного согласования.

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