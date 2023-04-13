Посол РФ заявил о нерешенной проблеме с визами для участия в СБ ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров и сопровождающие его лица до сих пор не получили визы для участия в Совбезе ООН в конце месяца. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Нас очень волнует ситуация с визами, поскольку весь опыт работы здесь показывает, что американцы тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра», — заявил он в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

По словам дипломата, вопрос о выдаче документов делегатам из России находится на стадии межведомственного согласования. Кроме того, он добавил, что в Госдепе предупредили о холодном приеме, ожидающем Лаврова в США.

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждет очень холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться на мероприятии», — указал Антонов.

Ранее в этот день посол призвал Вашингтон выдать необходимые разрешения сотрудникам российского внешнеполитического ведомства и журналистам для участия в апрельских международных мероприятиях.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская негативно относится к пренебрежению США своими обязательствами как страны размещения штаб-квартиры ООН.

До этого, 11 апреля, замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин заявил о том, что большая часть российской делегации не получила виз для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Он подчеркнул, что Москва расценивает это как инструмент политического давления.

В этот же день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями» признал, что власти США могут не выдать визу или разрешение на полет главе МИД России Сергею Лаврову. В таком случае, по мнению дипломата, Вашингтон рискует столкнуться с крайне жесткой критикой и непониманием даже со стороны своих союзников.

Еще марте США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по ИКТ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Провокации против российских дипломатов, в том числе связанные с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса.