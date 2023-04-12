Песков прокомментировал отсутствие виз у делегации РФ для участия в СБ ООН

Российская сторона негативно относится к тому факту, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие члены российской делегации до сих пор не получили виз для участия в мероприятиях в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 12 апреля рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«[Российская сторона относится] негативно. Я, единственное что, не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять. Но у американской стороны есть обязательства как у страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства», — отметил он.

Ранее в этот день замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о том, что говорить о возможной встрече между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном преждевременно, так как до сих пор не решен вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН.

До этого, 11 апреля, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями» заявил о том, что существует риск, что власти США решат не выдавать визу или разрешение на полет главе МИД России Сергею Лаврову. При этом, по словам российского дипломата, если Вашингтон всё же поступит таким образом, то столкнется с крайне жесткой критикой и непониманием даже со стороны своих союзников.

В марте США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по ИКТ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг стал «грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», заявила на заседании группы представительница РФ Ирина Тяжлова.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.