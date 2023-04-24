За полетом Лаврова в Нью-Йорк следили около 3 млн человек

За рейсом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следили в общей сложности около 3 млн человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 24 апреля.

«За рейсом Сергея Лаврова Москва–Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тыс. человек, а всего почти 3 млн», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя российского ведомства.

Глава МИДа рано утром 24 апреля прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Накануне американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь вместе с Сергеем Лавровым. Как указала Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Глава МИДа отправился в Нью-Йорк без делегации.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.