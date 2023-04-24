Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале дипломата.

Глава МИД прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Накануне, американская сторона отказала в визах журналистам, которые должны были прилететь вместе в Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 апреля. Она тогда назвала это манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. О началеспецооперации объявил президент России Владимир Путин.

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