России удалось обогнать США по производству минеральных удобрений. Она стала второй в мире страной после Китая, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля.

В начале беседы российский лидер указал на увеличение производства удобрений на 40% за последние 10 лет. Он также подчеркнул, что этих ресурсов полностью хватает, чтобы перекрыть потребности страны.

«Мы обогнали Соединённые Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. Это действительно огромное достижение», — подчеркнул глава РАПУ.

Гурьев, в свою очередь, дал оценку ситуации на рынке удобрений в настоящем. По его словам, экспорт минеральных удобрений из России на 70% осуществляется в дружественные страны.

При этом Путин, говоря об антироссийских санкциях, заявил, что те, кто был инициаторами рестрикций, нанесли больше ущерба развивающимся рынкам Африки, Латинской Америки и Азии.

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