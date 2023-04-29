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Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки. Об этом 28 апреля сообщили в офисе генсека всемирной организации.

«Они обменялись мнениями о том, как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», — говорится в распространенном заявлении.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Ранее в этот день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не считает претензии России к процессу реализации зерновой сделки беспочвенными. Он отметил, что страна проводит переговоры с участниками сделки.

Также он указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Великобритании.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия сделки, обещанные ранее российской стороне, не выполняются, из-за этого у соглашения не очень хорошие перспективы.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки. Россельхозбанк (РСХБ), который обслуживает эти операции, отключили от SWIFT, никто не планирует туда его возвращать, а взамен предлагают «разовые альтернативы», подчеркнул министр иностранных дел.

Гутерриш передал 24 апреля на встрече с главой МИД России в Нью-Йорке письмо для российского лидера с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, также он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Накануне министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и сообщили о том, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

РФ 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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