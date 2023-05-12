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Посол Судана выразил надежду на продление зерновой сделки

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Судан рассчитывает на продление зерновой сделки, чтобы доступ к российским зерну и удобрениям был обеспечен для развивающихся стран, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

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«Санкции против РФ осложнили доступ российским удобрениям на рынки развивающихся стран, и мы очень надеемся, что переговоры по зерновой сделке пройдут гладко и недостатка в продовольствии не возникнет, особенно в развивающихся странах, в Африке», — сказал он.

Он также поблагодарил российское правительство за поставку зерна в прошлом году.

«Мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны. Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее. Мы закупали большую часть зерна в РФ, но после начала <спецоперации> это стало сложно, и мы благодарны российскому правительству за то, что они отдают приоритет Судану как стране, особо нуждающейся в зерне и удобрениях», — добавил суданский дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:

«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»

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