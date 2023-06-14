Посол ЮАР пояснил детали африканской мирной инициативы

Президенты семи африканских государств приедут в Киев и Санкт-Петербург для того, чтобы выслушать точки зрения лидеров России и Украины, а не навязывать собственный план мирного урегулирования, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

«Недавно глава ЮАР Сирил Рамафоса, который станет официальным представителем делегации, сделал заявление от имени группы и пояснил, что семь африканских лидеров приезжают не с каким-то конкретным планом из 10 или 14 пунктов. Они приедут послушать две стороны — Украину и Россию, чтобы из первых рук получить информацию о том, что именно привело к состоянию конфликта», — сказал он.

Посол добавил, что встречи состоятся на этой неделе: 15 июня делегация приедет в Варшаву, откуда направится на Украину для встречи с президентом Украины и его делегацией, а затем 17 июня они прибудут в Санкт-Петербург, где встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным и его официальными представителями.

По словам южноафриканского дипломата, президент Рамафоса назначил главу МИД ЮАР Наледи Пандор своим посланником, чтобы объяснить позицию африканских стран по мирной инициативе государствам «большой семерки».

«Изначально стран в делегации было шесть, но две недели назад к ним присоединились Коморские Острова. Президент Азали Ассумани сейчас также председатель Африканского союза, однако он приедет в составе делегации не в этом качестве, а именно в качестве лидера Коморских Островов», — отметил посол ЮАР.

Он уточнил, что Африканский союз пока не вовлечен в процесс мирного урегулирования.

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