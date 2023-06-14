«США готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией»

Делегация семи африканских стран приедет в Киев и Санкт-Петербург, чтобы выслушать позиции президентов Украины и России, а не представить какой-то конкретный мирный план . Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. При этом он заметил, что Африканский союз пока не вовлечен в процесс. Он также рассказал, что Претория не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой, в том числе и по военной линии, на фоне давления США . О проектах, которые могут обсуждаться на саммите Россия – Африка, прямых рейсах между городами РФ и ЮАР и перспективах расширения БРИКС — в интервью посла «Известиям».

«Семь африканских лидеров приезжают не с конкретным планом из 10 или 14 пунктов»

— Уже на этой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоза в составе делегации от еще шести стран Африки посетит Киев и Москву, встретится с главами Украины и России, где представит мирную инициативу от африканских стран. Известны ли вам детали этого плана?

— Африканская мирная инициатива принадлежит семи странам континента и их руководителям — это Замбия, Уганда, ЮАР, Египет, Коморские Острова, Республика Конго, Сенегал. Около месяца назад посланники от этих стран посетили Киев и Москву, чтобы провести встречи с официальными лицами от Украины и России , которые были назначены главами этих государств. В задачу этих посланников входило обсуждение возможных встреч семи президентов стран Африки с лидерами Украины и России .

Нам известно, что эти встречи состоятся на этой неделе. 15 мая делегация приедет в Варшаву, откуда направится на Украину для встречи с президентом Украины и его делегацией, а затем 17 мая они направятся в Санкт-Петербург, где встретятся с Владимиром Путиным и его официальными представителями.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu

— О чем пойдет речь в ходе переговоров? Намерены ли африканские лидеры предложить режим прекращения огня?

— Нет. Недавно глава ЮАР Сирил Рамафоза, который станет официальным представителем делегации, сделал заявление от имени группы и пояснил, что семь африканских лидеров приезжают не с каким-то конкретным планом из 10 или 14 пунктов. Они приедут послушать две стороны — Украину и Россию, — чтобы из первых рук получить информацию о том, что именно привело к состоянию конфликта. Рамафоза уточнил, что делегаты приедут не с каким-то мирным планом — у них его нет, — они приедут выслушать, и президент надеется, что на переговорах будут обозначены ожидания двух лидеров от семерки африканских лидеров в рамках их мирной инициативы.

Все попытки урегулирования с чего-то начинаются. Они приедут выслушать обе стороны, и мы надеемся, что во время переговоров они сообщат, в чем причина их противостояния и чего они ожидают. Затем африканские лидеры вернутся в свои страны и проанализируют то, что им сказали оба президента. Можно надеяться, что это послужит началом урегулирования.

— Ранее Рамафоза заявил, что в ООН и в европейских столицах, а также в Вашингтоне в курсе мирной инициативы африканских стран и что она получила «настороженную поддержку»...

— Около двух недель назад президент Рамафоза назначил главу МИД ЮАР Наледи Пандор своим посланником, чтобы объяснить позицию африканских стран по мирной инициативе государствам «большой семерки». Изначально стран в делегации было шесть, но две недели назад к ним присоединились Коморские Острова. Президент Азали Ассумани сейчас также председатель Африканского союза, однако он приедет в составе делегации не в этом качестве, а именно в качестве лидера Коморских Островов.

Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor

— То есть Африканский союз не имеет отношения к этой инициативе?

— Нет, Африканский союз пока не вовлечен в процесс . Идея мирной инициативы принадлежит лидерам семи стран. Я сам не знаю, почему именно эти семь стран из 54 были выбраны, но на континенте испытывают единодушие по поводу кандидатур именно этих государств в качестве представителей Африки в мирном урегулировании.

«Мы торгуем со всеми, независимо от обстоятельств»

— Визит африканских лидеров в Россию происходит на фоне дипломатического конфликта между США и ЮАР, Вашингтон обвиняет Преторию в поддержке Москвы и стремится всячески наказать за это — недавно даже поступила очередная инициатива от группы американских законодателей.

— Последние обвинения, о которых мы узнали из СМИ, это для нас не новость , и вопрос переноса форума программы AGOA (закон об экономическом росте и возможностях в Африке, который предоставляет странам континента беспошлинный доступ на американский рынок. — «Известия») из ЮАР в другую страну — в нем тоже нет ничего нового. Все мы понимаем, что США всегда готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией. Это у них в плане . Я не думаю, что это как-то связано с мирной инициативой.

— Формальным поводом для санкций США называют поставки вооружений Москве, в которых они обвиняют Преторию.

— Наш президент уже создал комиссию, которую возглавляет судья в отставке, чтобы оценить все обстоятельства этих обвинений. Нужно дождаться результатов расследования комиссии, которая установит, кто выступает выгодоприобретателем от распространения таких обвинений.

Фото: Getty Images/Bloomberg Creative

— Но ЮАР всё равно намерена продолжать сотрудничество с Россией, невзирая на санкции?

— Отношения между ЮАР и Россией — это вопрос двусторонних связей . То, что некоторые третьи страны высказываются по этому вопросу, конечно, неприятно. Но ЮАР друг для всех. Мы сотрудничаем с США, у нас крепкие торговые связи с ЕС, мы также выстраиваем отношения со странами Ближнего Востока и Латинской Америки. У Африки как у континента есть свой план развития. И мы торгуем со всеми, независимо от обстоятельств .

— Недавно Москву посещал главнокомандующий сухопутными войсками ЮАР генерал-лейтенант Лоуренс Мбата, он провел переговоры со своим российским коллегой Олегом Салюковым. Что обсуждалось на этой встрече?

— Это рядовая встреча в рамках нашего военного сотрудничества с Россией, время от времени военные встречаются. В прошлом году было два визита со стороны нашего главы минобороны. И визит главнокомандующего был призван укрепить наше сотрудничество в военной сфере. Это нормальный процесс.

— В феврале прошли военно-морские учения ЮАР, Китая и России. Можно ли ожидать сухопутных учений в том же составе?

— Я бы ожидал этого, потому что у ЮАР есть военное сотрудничество со многими странами — с Британией, США, Францией.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов (второй справа) с китайскими военно-морскими офицерами на праздновании Дня вооруженных сил в Ричардс-Бей, ЮАР Фото: AP Photo/Themba Hadebe

«Все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе»

— ЮАР входит в БРИКС, который собирается расширять свои границы. Уже есть понимание по потенциальным кандидатам?

— Мы знаем, что 12 стран подали заявки на вступление в БРИКС, а всего 19 государств обозначили свой интерес к объединению . На министерской встрече в Кейптауне поднимался вопрос расширения БРИКС. Мы пока не знаем, какой результат этих обсуждений и не узнаем до саммита, который пройдет в августе. Министры иностранных дел получили отчеты шерп и су-шерп, обсудили их заключения, и теперь этот вопрос будет решаться на саммите на уровне президентов. Именно там будет принято финальное решение.

— На министерской встрече в качестве «друзей БРИКС» присутствовали главы МИД Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Значит ли это, что перечисленные страны среди кандидатов на вступление?

— Они были там в качестве наблюдателей, а не участников, так как у них нет права голоса. Но они выражают намерение присоединиться к БРИКС. Это так называемый формат БРИКС+, когда страна-председатель приглашает любые другие государства принять участие в заседании в качестве наблюдателя. Это старый формат.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— На саммит будут приглашены какие-то страны Африки, которые интересуются участием в объединении?

— Да, определенно, включая представителя Африканского союза. Чтобы продвигать формат БРИКС в Африке. Сейчас заявки подали Египет и Алжир, но есть и другие государства, которые интересуются участием в организации.

— Важным вопросом на министерской встрече было возможное участие Владимира Путина в саммите. Кажется, этот вопрос задали каждому министру. Его приглашение на саммит в силе?

— Все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе, и все лидеры приняли приглашение. Ничего не изменилось, ЮАР ничего не меняла .

— И саммит по-прежнему планируется провести в ЮАР, а не в Китае?

— Насколько мне известно, ничего не изменилось. Министр пару дней назад опровергла информацию в СМИ о том, что место проведения саммита изменилось. Я не понимаю, как оно могло бы измениться — это решение не во власти министров, это решается на уровне президентов. Министры могли бы только рекомендовать президентам. И пока никаких изменений не было. Мы готовимся к проведению саммита в Йоханнесбурге в августе.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«Большинство африканских лидеров приняли приглашение участвовать в саммите»

— Саммит Россия – Африка пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Приедет ли на него президент ЮАР? Не затмит ли процесс мирного урегулирования повестку саммита?

— На последнем брифинге в российском МИДе нам было заявлено, что большинство африканских лидеров приняли приглашение участвовать в саммите . И я не слышал ни о каких изменениях. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказывал послам африканских стран, что большинство лидеров собираются на саммит. Президент Рамафоза, конечно же, будет в их числе.

— Будут ли в ходе саммита подписаны какие-то контракты, заключены новые соглашения?

— На саммит, помимо собственно президентов, приедут также бизнес-делегации, ректоры университетов, будут проводиться встречи между ними. Я пока не знаю, какие именно бизнесмены войдут в делегацию и какие российские компании захотят с ними встретиться.

— Другой важный вопрос, который всех волнует: будут ли к саммиту запущены прямые рейсы в ЮАР?

— Все ждут запуска прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кейптаун и Йоханнесбург . Это помогло бы развитию туризма и торговли. Пока нет понимания по срокам. Решение, которое мы получили от российских властей, состоит в том, что компания Nordwind была назначена потенциальным перевозчиком для выполнения прямых рейсов. Мы всё еще ждем решения российской стороны.

Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

— Вы много путешествуете по регионам России — бывали в Казани и Екатеринбурге...

— Мы открываем офис в Екатеринбурге — там будет наш почетный консул , а также планируем открыть офис в Казани, чтобы развивать торговлю и инвестиционное сотрудничество с этими регионами. Мы будем участвовать в ПМЭФ, а также в «Иннопроме» в Екатеринбурге, этот регион особенно важен для нас в силу схожих компетенций — мы могли бы сотрудничать в сфере разработки и добычи полезных ресурсов, их промышленном освоении.

Также Екатеринбург интересен для нас с логистической точки зрения — он расположен практически в центре России . Мы уже представлены в Санкт-Петербурге и Владивостоке, но нас нет в Центральной России, и нам нужно распространить нашу продукцию во все регионы РФ.

— Представительство во Владивостоке нужно посольству для осуществления торговли через Тихий океан?