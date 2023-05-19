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Великолепная шестерка: страны Африки направят переговорщиков в Россию

Как государства континента планируют примирить Москву и Киев
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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
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Делегация африканских стран сможет предложить идеи по решению кризиса в отношениях России и Украины в силу большого опыта нахождения выхода из конфликтных ситуаций на континенте, заявил «Известиям» посол Сенегала в РФ Жан-Батист Тиатьи Тин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что миссия африканских стран по урегулированию российско-украинского противостояния планирует посетить Москву в середине июня – начале июля. При этом посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров не подтвердил «Известиям» сообщения в СМИ относительно того, что африканские страны сперва хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения повторного референдума в Донбассе.

Москва готова к диалогу

Шесть стран Африки, среди которых оказались ЮАР, Конго, Египет, Уганда, Сенегал и Замбия, направят делегацию в Москву и Киев, чтобы предложить противоборствующим сторонам свой план урегулирования, сообщил ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Известно о ней и Вашингтону, Лондону, ЕС, а сам план, заметил он, получил «настороженную поддержку».

18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго пояснил, что визит в РФ может состояться ориентировочно в середине июня – начале июля, незадолго до саммита Россия – Африка, проведение которого запланировано на конец июля в Санкт-Петербурге.

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— Что касается инициативы президента Рамафозы, действительно, он позвонил по телефону президенту Путину, выдвинул эту идею. Президент сказал, что он всегда готов разговаривать со всеми нашими партнерами, которые искренне заинтересованы в том, чтобы в мире была стабильная ситуация, — сказал Лавров.

По его словам, сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание предстоящего контакта, даты будут согласованы на общеприемлемой основе. «Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям», — добавил российский министр.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов сказал, что Москва положительно относится ко всем инициативам, которые направлены на поиски урегулирования, в том числе к африканской, однако нужно посмотреть, какие идеи выдвигает этот план.

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При этом российская сторона пока не видела предложения африканских партнеров по мирному урегулированию на бумаге. Посол Сенегала в беседе с «Известиями» отметил, что если африканские посредники будут приняты в Москве и Киеве, то они смогут предложить определенные решения в силу большого опыта в урегулировании конфликтов.

— Приветствуются любые инициативы, направленные на прекращение конфликта. Если стороны примут африканцев, они смогут предложить решения, к поиску которых они уже привыкли. Это будет хорошо для мира, — сказал он.

В посольстве ЮАР сообщили, что представитель президента страны по вопросу мирной инициативы может приехать в Москву уже в эти выходные. Официальный представитель канцелярии президента Египта Ахмед Фахми, в свою очередь, уточнил: африканская инициатива появилась как раз после беседы президентов ЮАР и Египта и в настоящий момент только обретает форму.

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Конкретные пункты

Примечательно, что французское СМИ, посвященное Африке, Jeune Afrique, в статье об этой миротворческой инициативе раскрывает имя еще одного медиатора — бизнесмена и президента НКО Brazzaville Foundation, которое специализируется на миротворчестве в Африке, Жан-Ива Оливье. Он работал советником премьер-министра Франции Жака Ширака в 1980-е годы. Фонд выступает в качестве посредника между противоборствующими сторонами на основе откровенного и прямого диалога на условиях конфиденциальности. По информации издания, Оливье с декабря посетил Москву около десяти раз и проводил встречи с российскими представителями для обсуждения африканского плана. В очередной раз он якобы будет в Москве 19 мая.

При этом, по информации издания, команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Зеленским. Французский бизнесмен также «информировал» британское правительство о ходе подготовки миссии. Среди противников миротворческой инициативы журналисты упоминают Францию. Они отмечают, что лидеры африканских государств сначала должны направиться в Киев, а затем в Москву.

Jeune Afrique со ссылкой на свои источники также сообщает, что африканские страны, перед тем как посетить Россию и Украину, якобы хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе и на других территориях, которые в прошлом году вошли в состав РФ. Однако, как заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, этому изданию, «пишущему по указке Парижа», доверять нельзя.

Инфографика

Прокомментировали африканскую миротворческую инициативу и в Белом доме: США будут готовы приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если ее предложения получат поддержку Киева и будут опираться на подходы Владимира Зеленского к урегулированию конфликта.

Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, мирный план, который поддержали бы Штаты, должен начинаться с принципов ООН и «хотя бы содержать ссылку» на десять пунктов урегулирования, которые ранее в ходе саммита G20 выдвинул Зеленский.

В «украинской формуле мира» содержится 10 условий, в том числе вывод российских войск и прекращение боевых действий, освобождение всех пленных и депортированных, радиационная и ядерная безопасность, а также восстановление территориальной целостности Украины.

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В РФ неоднократно критиковали инициативу украинского президента. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал, в частности, Сергей Лавров.

По его мнению, США не готовы на данном этапе, ни в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию по урегулированию сложившейся ситуации.

Кто еще пытается примирить Москву и Киев

Африканцы далеко не первые, кто выступает с различными инициативами в конфликте России и Украины. Так, ранее помирить две стороны вызвался папа римский. Как сообщил портал Il Sismografo, он планирует направить спецпосланников в Москву и Киев для обсуждения перемирия. Предполагается, что в Москву мог бы приехать нынешний префект Дикастерии по делам восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи. «Предварительные вопросы очень сложны, и пока прогресс представляется очень ограниченным. Однако в последние недели некоторые важные сценарии изменились», — говорится в публикации.

Ранее, в феврале, свой мирный план из 12 пунктов опубликовал и МИД Китая: в частности, Пекин призвал к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и к отказу от менталитета холодной войны. В тексте документа также предлагается обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, подчеркивается необходимость безопасности атомных электростанций и снижения рисков ядерного конфликта, применения химического или биологического оружия. Кроме того, КНР призвала отказаться от практики введения односторонних санкций.

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17 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прибыл в Киев. Уже 19-го числа Ли Хуэй будет находиться в Варшаве, а затем должен посетить Германию и Францию, где с европейскими политиками будет обсуждать разрешение кризиса. К концу месяца спецпредставителя Китая ожидают в Москве, уточнил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва рассчитывает узнать от китайской стороны впечатления от поездки дипломата в Киев и Европу.

Посреднические услуги намерен предложить на предстоящем саммите G7 в Японии и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее он сообщил о необходимости сформировать группу стран, которые будут содействовать разрешению кризиса между Россией и Украиной.

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