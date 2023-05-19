Великолепная шестерка: страны Африки направят переговорщиков в Россию

Делегация африканских стран сможет предложить идеи по решению кризиса в отношениях России и Украины в силу большого опыта нахождения выхода из конфликтных ситуаций на континенте, заявил «Известиям» посол Сенегала в РФ Жан-Батист Тиатьи Тин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что миссия африканских стран по урегулированию российско-украинского противостояния планирует посетить Москву в середине июня – начале июля. При этом посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров не подтвердил «Известиям» сообщения в СМИ относительно того, что африканские страны сперва хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения повторного референдума в Донбассе.

Москва готова к диалогу

Шесть стран Африки, среди которых оказались ЮАР, Конго, Египет, Уганда, Сенегал и Замбия, направят делегацию в Москву и Киев, чтобы предложить противоборствующим сторонам свой план урегулирования, сообщил ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Известно о ней и Вашингтону, Лондону, ЕС, а сам план, заметил он, получил «настороженную поддержку».

18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго пояснил, что визит в РФ может состояться ориентировочно в середине июня – начале июля, незадолго до саммита Россия – Африка, проведение которого запланировано на конец июля в Санкт-Петербурге.

— Что касается инициативы президента Рамафозы, действительно, он позвонил по телефону президенту Путину, выдвинул эту идею. Президент сказал, что он всегда готов разговаривать со всеми нашими партнерами, которые искренне заинтересованы в том, чтобы в мире была стабильная ситуация, — сказал Лавров.

По его словам, сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание предстоящего контакта, даты будут согласованы на общеприемлемой основе. «Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям», — добавил российский министр.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов сказал, что Москва положительно относится ко всем инициативам, которые направлены на поиски урегулирования, в том числе к африканской, однако нужно посмотреть, какие идеи выдвигает этот план.

При этом российская сторона пока не видела предложения африканских партнеров по мирному урегулированию на бумаге. Посол Сенегала в беседе с «Известиями» отметил, что если африканские посредники будут приняты в Москве и Киеве, то они смогут предложить определенные решения в силу большого опыта в урегулировании конфликтов.

— Приветствуются любые инициативы, направленные на прекращение конфликта. Если стороны примут африканцев, они смогут предложить решения, к поиску которых они уже привыкли. Это будет хорошо для мира, — сказал он.

В посольстве ЮАР сообщили, что представитель президента страны по вопросу мирной инициативы может приехать в Москву уже в эти выходные. Официальный представитель канцелярии президента Египта Ахмед Фахми, в свою очередь, уточнил: африканская инициатива появилась как раз после беседы президентов ЮАР и Египта и в настоящий момент только обретает форму.

Конкретные пункты

Примечательно, что французское СМИ, посвященное Африке, Jeune Afrique, в статье об этой миротворческой инициативе раскрывает имя еще одного медиатора — бизнесмена и президента НКО Brazzaville Foundation, которое специализируется на миротворчестве в Африке, Жан-Ива Оливье. Он работал советником премьер-министра Франции Жака Ширака в 1980-е годы. Фонд выступает в качестве посредника между противоборствующими сторонами на основе откровенного и прямого диалога на условиях конфиденциальности. По информации издания, Оливье с декабря посетил Москву около десяти раз и проводил встречи с российскими представителями для обсуждения африканского плана. В очередной раз он якобы будет в Москве 19 мая.

При этом, по информации издания, команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Зеленским. Французский бизнесмен также «информировал» британское правительство о ходе подготовки миссии. Среди противников миротворческой инициативы журналисты упоминают Францию. Они отмечают, что лидеры африканских государств сначала должны направиться в Киев, а затем в Москву.

Jeune Afrique со ссылкой на свои источники также сообщает, что африканские страны, перед тем как посетить Россию и Украину, якобы хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе и на других территориях, которые в прошлом году вошли в состав РФ. Однако, как заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, этому изданию, «пишущему по указке Парижа», доверять нельзя.

Прокомментировали африканскую миротворческую инициативу и в Белом доме: США будут готовы приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если ее предложения получат поддержку Киева и будут опираться на подходы Владимира Зеленского к урегулированию конфликта.

Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, мирный план, который поддержали бы Штаты, должен начинаться с принципов ООН и «хотя бы содержать ссылку» на десять пунктов урегулирования, которые ранее в ходе саммита G20 выдвинул Зеленский.

В «украинской формуле мира» содержится 10 условий, в том числе вывод российских войск и прекращение боевых действий, освобождение всех пленных и депортированных, радиационная и ядерная безопасность, а также восстановление территориальной целостности Украины.

В РФ неоднократно критиковали инициативу украинского президента. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал, в частности, Сергей Лавров.

По его мнению, США не готовы на данном этапе, ни в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию по урегулированию сложившейся ситуации.

Кто еще пытается примирить Москву и Киев

Африканцы далеко не первые, кто выступает с различными инициативами в конфликте России и Украины. Так, ранее помирить две стороны вызвался папа римский. Как сообщил портал Il Sismografo, он планирует направить спецпосланников в Москву и Киев для обсуждения перемирия. Предполагается, что в Москву мог бы приехать нынешний префект Дикастерии по делам восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи. «Предварительные вопросы очень сложны, и пока прогресс представляется очень ограниченным. Однако в последние недели некоторые важные сценарии изменились», — говорится в публикации.

Ранее, в феврале, свой мирный план из 12 пунктов опубликовал и МИД Китая: в частности, Пекин призвал к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и к отказу от менталитета холодной войны. В тексте документа также предлагается обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, подчеркивается необходимость безопасности атомных электростанций и снижения рисков ядерного конфликта, применения химического или биологического оружия. Кроме того, КНР призвала отказаться от практики введения односторонних санкций.

17 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прибыл в Киев. Уже 19-го числа Ли Хуэй будет находиться в Варшаве, а затем должен посетить Германию и Францию, где с европейскими политиками будет обсуждать разрешение кризиса. К концу месяца спецпредставителя Китая ожидают в Москве, уточнил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва рассчитывает узнать от китайской стороны впечатления от поездки дипломата в Киев и Европу.

Посреднические услуги намерен предложить на предстоящем саммите G7 в Японии и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее он сообщил о необходимости сформировать группу стран, которые будут содействовать разрешению кризиса между Россией и Украиной.