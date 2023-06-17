Путин напомнил об открытости России к диалогу с выступающими за мир странами

Россия открыта к диалогу со всем странами, выступающими за мир. Таким образом в субботу, 17 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией ЮАР оценил предложение африканских стран по урегулированию конфликта на Украине.

«Хочу еще раз подчеркнуть, мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — сказал он.

Глава государства отметил, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

«Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом», — сказал он.

Путин проводит встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский лидер поприветствовал перед началом переговоров участников встречи — президента ЮАР Сирила Рамафосу, главу Сенегала Маки Салль, президента Коморских Островов Отмана Газали, главу Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министра Египта Мустафу Мадбули и представителей Конго и Уганды.

Накануне африканская делегация встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским. Как сообщил Рамафоса, на встрече миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.