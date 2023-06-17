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Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки

Путин в Константиновском дворце проводит переговоры с делегацией из стран Африки
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине.

Перед встречей российский лидер поприветствовал каждого из участников встречи — президента ЮАР Сирила Рамафосу, главу Сенегала Маки Салль, президента Коморских Островов Отмана Газали, главу Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министра Египта Мустафу Мадбули и представителей Конго и Уганды.

Сами переговоры, как сообщается, проходят в закрытом формате.

Путин встретил всех членов делегации в холле, перед флагами государств, участвующих во встрече.

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Как накануне рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в субботу делегация изложит видение мирного урегулирования ситуации на Украине российскому лидеру. Пресс-секретарь главы государства также не исключил двусторонние контакты глав РФ и ЮАР.

16 июня африканская делегация уже встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским. Как сообщил Рамафоса, на встрече африканская миротворческая миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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