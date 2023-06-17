Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки
Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине.
Перед встречей российский лидер поприветствовал каждого из участников встречи — президента ЮАР Сирила Рамафосу, главу Сенегала Маки Салль, президента Коморских Островов Отмана Газали, главу Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министра Египта Мустафу Мадбули и представителей Конго и Уганды.
Сами переговоры, как сообщается, проходят в закрытом формате.
Путин встретил всех членов делегации в холле, перед флагами государств, участвующих во встрече.
Как накануне рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в субботу делегация изложит видение мирного урегулирования ситуации на Украине российскому лидеру. Пресс-секретарь главы государства также не исключил двусторонние контакты глав РФ и ЮАР.
16 июня африканская делегация уже встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским. Как сообщил Рамафоса, на встрече африканская миротворческая миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.
Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.