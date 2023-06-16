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Песков не исключил встречу Путина с президентом ЮАР

Песков о возможности встречи Путина с президентом ЮАР: двусторонние контакты не исключаются
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил двусторонние контакты лидеров России и ЮАР. Так он прокомментировал «РИА Новости» в пятницу, 16 июня, возможность встречи президента РФ Владимира Путина с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

«Двусторонние контакты не исключаются», — сказал пресс-секретарь президента России.

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17 июня Путин примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта.

С президентом Украины Владимиром Зеленским представители африканских стран провели встречу 16 июня.

9 июня посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Токио Смэтс Нгоньяма рассказал, что идея встречи африканской делегации с украинскими и российскими властями заключается в том, чтобы выслушать их обоих и определить общую основу для поиска разрешения ситуации на Украине.

До этого, 6 июня, канцелярия Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Кроме того, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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