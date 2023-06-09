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ЮАР подтвердила готовность к поиску мирного решения по Украине

Посол ЮАР: африканские страны хотят найти основу для урегулирования конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Африканские государства приветствуют дипломатические усилия для разрешения конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил посол Южно-Африканской Республики в Токио Смэтс Нгоньяма.

«У нас есть шесть лидеров стран Африки (помимо ЮАР. — Ред.), которые встретятся с президентом [России Владимиром] Путиным и также с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Идея заключается в том, чтобы выслушать их обоих и определить общую основу для нахождения решения [ситуации на Украине]», — объяснил он в разговоре с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что скорейшее урегулирование соответствует интересам Африки, поскольку связи с Москвой и Киевом являются важным моментом внешней политики большей части континента. Также Нгоньяма добавил, что ЮАР готова сотрудничать в этом вопросе с дружественными странами, как, например, Китай, Бразилия и Индонезия.

Говоря о реакции коллективного Запада на миротворческие инициативы по украинскому кризису, посол заверил, что ЮАР не ощущает давления.

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Ранее, 6 июня, канцелярия президента республики Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Уточняется, что политики намерены обсудить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня и установления прочного мира в регионе.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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