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В Африке заявили о готовности посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы

Канцелярия президента ЮАР Рамафосы: лидеры африканских стран заявили о готовности посетить Москву и Киев
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Yudong
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Лидеры африканских стран, выступивших ранее с мирной инициативой по конфликту на Украине, заявили о готовности посетить Москву и Киев в середине июня. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.

5 июня в ЮАР состоялась встреча президента Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину в середине июня, говорится в пресс-релизе канцелярии.

Также уточняется, что африканские лидеры планируют обсудить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня и установления прочного мира в регионе.

Шесть африканских стран, выступивших с инициативой по урегулированию конфликта, намерены принять активное участие в посредничестве между Киевом и Москвой. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что конфликт на Украине влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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