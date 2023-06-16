Кремль анонсировал встречу Путина с делегацией стран Африки в Петербурге 17 июня

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией африканских государств, пройдет в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире «Россия 1» 16 июня.

Известно, что глава государства примет делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в этот день, 16 июня, представители африканских стран планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июня в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась встреча президента республики Сирила Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину в середине месяца.

Позднее, 9 июня, посол ЮАР в Токио Смэтс Нгоньяма рассказал, что идея встречи африканской делегации с украинскими и российскими властями заключается в том, чтобы выслушать их обоих и определить общую концепцию для поиска разрешения украинского кризиса.

Политики намерены обсудить с Путиным и Зеленским вопросы прекращения огня и установления мира в регионе.

Кроме того, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.