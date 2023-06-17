Лавров отметил понимание странами Африки истинных причин украинского конфликта

Страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки.

«Главный вывод из сегодняшней беседы: наши партнеры из Африканского союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам», — сказал Лавров.

Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

Переговоры с делегацией из стран Африки продолжались более трех часов.

В частности, в ходе этой встречи президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах, среди них мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он также подчеркнул, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.