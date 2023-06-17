Президент ЮАР заявил о базировании предложения по Украине на 10 элементах

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил на встрече делегации лидеров шести африканских стран с президентом России Владимиром Путиным, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах.

Он отметил, что мирные предложения не должны вступать в конфликт, с ранее выдвинутыми инициативами.

Президент Сенегала Маки Салл отметил, что соблюдение устава ООН — это условие для диалога Москвы и Киева. «Я убежден, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совбеза ООН, также соблюдает этот устав», — сказал он.

По словам Салла, мира возможно достичь на основе компромисса.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия открыта к диалогу со всем странами, выступающими за мир.

Накануне делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский. Рамафоса в ходе переговоров с коллегой заявил о необходимости завершить украинский конфликт.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой

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