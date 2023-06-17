Путин и лидеры стран Африки прогулялись на катере до Петергофа
После переговоров с африканской делегацией президент России Владимир Путин продолжил общение с представителями семи стран Африки в неформальной обстановке, покатавшись на катере до Петергофа, о чем стало известно в субботу, 17 июня.
«Они отправились на катере до Петергофа — дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива, который был летней парадной резиденцией российских императоров», — сообщили в ТАСС.
Отмечается, что эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в этот день Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог. Переговоры с делегацией из стран Африки продолжались более трех часов.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам этих переговоров рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.