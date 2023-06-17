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Песков заявил о готовности Путина и лидеров стран Африки продолжать диалог

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Фото: REUTERS/Host photo agency RIA Novosti/Yevgeny Biyatov
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Президент России Владимир Путин и лидеры африканских стран готовы к дальнейшим контактам, сообщил 17 июня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он не согласился с одним из корреспондентов в том, что встреча не привела ни к каким итогам.

«Любая инициатива сложна в реализации, в сопоставлении позиций. Но президент Путин продемонстрировал заинтересованность. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог», — сказал Песков, уточнив, что не все позиции схожи с российской, но нужно продолжать работу.

Переговоры с делегацией из стран Африки продолжались более трех часов.

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В частности, в ходе этой встречи президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах. Среди них — мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

Однако врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что мирная инициатива африканских стран, так же как и другие иностранные планы по урегулированию конфликта на Украине, не отвечает интересам России в полной мере.

Он указал, что невозможно остановить спецоперацию до тех пор, пока не будет полной денацификации и демилитаризации Украины.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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