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Пушилин оценил африканский мирный план по Украине

Пушилин: ни один мирный план, включая африканский, не отвечает целиком интересам России
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Фото: REUTERS/Host photo agency RIA Novosti/Pavel Bednyakov
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Мирная инициатива африканских стран так же, как и другие иностранные планы по урегулированию конфликта на Украине, не отвечают интересам России в полной мере. Об этом заявил в беседе с ТАСС врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 17 июня.

При этом Пушилин подчеркнул, что некоторые пункты, предложенные ЮАР, невозможно оспорить. К ним относится, в частности, обеспечение гарантий безопасности суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

Однако Россия не закончит спецоперацию до того момента, пока ее цели не будут достигнуты, пояснил врио главы республики.

«Мы не можем остановить СВО до тех пор, пока не достигнем полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации украинской территории. В противном случае мы получим конфликт, тлеющий у наших границ», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что все попытки России когда-либо договориться с Западом показали, что для этих стран «общепризнанные нормы международного права, соглашения и договоренности — пустой звук».

«На данный момент ни один из представленных планов в полной мере не отвечает нашим интересам», — заключил Пушилин.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

17 июня президент РФ Владимир Путин проводит встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, в Санкт-Петербурге. Президент отметил, что Москва приветствует сбалансированный подход стран Африки к украинскому конфликту.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, представил Путину план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 10 пунктов.

Накануне африканская делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Рамафоса, на встрече миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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