Когда-нибудь потом: почему Украину не берут в НАТО

До вильнюсского саммита НАТО остается всего три дня, однако до сих пор не прозвучало ни одного официального приглашения Киеву вступить в альянс. Вместо этого члены НАТО предлагают Украине альтернативные формы взаимодействия и помощи, чтобы сгладить отказ от полноценного участия в организации. Есть ли у Украины шанс вступить в НАТО, когда и на каких условиях, разбирались «Известия».

Что будут обсуждать на саммите НАТО – 2023

Очередной саммит глав стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Встреча уже получила название «саммит войны», поскольку главной ее темой, как ожидается, станет вопрос о возможном вооруженном конфликте с Россией. Второй важной темой станет противостояние с Китаем и присутствие НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Что касается членства Украины, то в июне генсек альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что обсуждать этот вопрос «преждевременно», но однажды Украина станет членом НАТО. Правда, когда и при каких условиях это случится, не стал уточнять даже он.

Кто в составе НАТО и «НАТО плюс», кто может вступить в НАТО

В НАТО состоит 31 государство, из них 28 расположены на территории ЕС (кроме Турции, Канады и США). Последнее расширение произошло в 2023 году, когда в Североатлантический альянс вошла Финляндия. Что касается Швеции, которая также должна была присоединиться к организации, ее членство пока остается под вопросом из-за разногласий с Турцией.

Помимо собственно альянса есть неофициальный клуб «НАТО плюс» , название которого продвигают в Вашингтоне. В «НАТО плюс» состоят пять государств: Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. Каждая страна имеет с США и НАТО уникальные отношения и индивидуальные привилегии. Наиболее близкой считается Япония. США с 2007 года призывают разместить в Токио азиатскую штаб-квартиру альянса, однако теперь против таких планов выступает Франция.

Фото: AP/Olivier Matthys

Помимо этого, Америка активно призывает Индию и Филиппины присоединиться к «НАТО плюс», а в прошлом году американские конгрессмены рекомендовали включить в этот список и Украину. Однако сегодня в отношении Украины активнее продвигается другой формат — совет Украина – НАТО. Ожидается, что участники совета смогут «не просто обсуждать проблемы Украины, но и принимать конкретные решения», пояснил Столтенберг.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был оставить пост после вильнюсского саммита, однако его полномочия были продлены до октября 2024 года. По данным британской The Telegraph, следующим генсеком альянса в Вашингтоне хотели бы видеть нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Когда Украина вступит в НАТО?

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это случилось сразу после того, как к России присоединились ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Несмотря на то что инициативу поддержали девять государств, а к июню 2023-го — уже 20 (в основном это страны Восточной Европы), официально Киеву еще в сентябре ответили мягким «нет». Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, «для принятия нового участника необходимо решение 30 государств-партнеров, а пока в НАТО сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне». Наиболее радикально об этом высказались в Латвии. По словам министра иностранных дел страны Эдгарса Ринкевича, шансы стать членом ЕС у Украины есть ближе к 2050 году. А Швеция и Нидерланды выразили опасения, что «страна с 40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений и станет чрезмерным бременем для европейского бюджета. Это мнение поддержали в Португалии, Венгрии, Франции и Германии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS/Yves Herman

Сегодня, по мнению экспертов, члены НАТО по-прежнему ищут предлог, чтобы не принимать Украину в альянс, поскольку консенсуса по этому вопросу среди них нет. Как пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, «вопрос будет сниматься с повестки дня, потому что в настоящий момент все основные представители НАТО просто не готовы принять Украину».

Кроме того, непрекращающиеся боевые действия на территории Украины и, как следствие, невозможность определить фактические границы государства также помешают стране войти в состав НАТО в ближайшей перспективе.

Сколько раз Украину не брали в НАТО

Тема о вступлении Украины в НАТО фигурирует в информационном пространстве без малого 30 лет. С 1994 года Киев стоит «в прихожей» альянса, вступив в программу «Партнерство ради мира» и открыв на своей территории Центр информации и документации НАТО. Во время крупнейшей волны расширения организации в 2004 году (тогда в альянс вошли страны Прибалтики, а также соседи Украины — Словакия, Румыния и Болгария) Киев аналогичного предложения не получил, хотя очень рассчитывал.

Исполняющий обязанности министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль и Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен перед началом встречи НАТО в Брюсселе, 2014 год Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais

Вторую попытку вступить в НАТО Украина предприняла на бухарестском саммите в 2008 году. Тогда Киев официально попросил Брюссель предоставить план действий для подготовки к членству. Однако, несмотря на поддержку США, резко против выступили Германия и Франция. В целом присоединение Украины и Грузии не поддержали более 10 государств.

После 2014 года Украина регулярно заявляла о намерении войти в альянс, и в 2018 году Брюссель присвоил ей статус соискателя, или аспиранта. Аналогичный статус получили Грузия, Босния и Герцеговина и Северная Македония. Последняя в 2020 году все-таки стала полноправным членом блока, а Украина до сих пор остается в статусе аспиранта.