Сдали вперед: Франция захотела принять Украину в НАТО

Накануне саммита НАТО, который пройдет в середине июля в Вильнюсе, французские власти изменили свою позицию в отношении возможного присоединения Киева к альянсу . Если раньше Париж выступал против этого, то сейчас рассматривает вариант вступления страны в Североатлантический блок как самостоятельную гарантию безопасности Украины. Одновременно с этим стало известно о просьбе президента Франции Эммануэля Макрона разрешить ему приехать на саммит БРИКС в ЮАР, который пройдет 22 августа. Чего добивается Париж — разбирались «Известия».

Балтийский ветер перемен

«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — написала газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники. По сведениям издания, Париж намерен поддержать присоединение Киева к Североатлантическому альянсу «для того, чтобы приблизить переговоры России и Украины и предотвратить продолжение конфликта».

В частности, в Париже считают, что российские власти усомнятся в возможности продолжения боевых действий, а украинский лидер Владимир Зеленский сможет с большей готовностью вступить в переговоры с Москвой.

Таким образом, теперь позиция Франции совпадает с точкой зрения Польши и балтийских стран, которые активно выступают за принятие Киева в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в день встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия, 15 июня 2023 года Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинские власти добиваются, чтобы на ближайшем саммите альянса, который пройдет в Литве 11–12 июля, Североатлантический блок дал четкий сигнал о готовности принять страну в НАТО, а не ограничивался заверениями об «открытых дверях».

Однако в руководстве альянса заявили, что на ближайшем форуме Киев не получит приглашение. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, вступление Украины в Североатлантический блок невозможно во время конфликта, «страны альянса и Киев это понимают». Он добавил, что на саммите «планируется подвести Украину ближе к альянсу». В частности, создать совет Украина – НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

В свою очередь американский президент Джозеф Байден отказался принимать Киев по упрощенной схеме, подчеркнув, что Украина «должна будет соответствовать всем необходимым стандартам».

Приехать без приглашения

На фоне изменения позиции относительно возможного членства Украины в НАТО стало также известно о просьбе президента Франции Эммануэля Макрона разрешить ему приехать на 15-й саммит БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге 22 августа.

Эммануэль Макрон Фото: AP/Gonzalo Fuentes

Как пишет издание L'Opinion, «просьба Макрона застала его коллегу президента ЮАР Сирила Рамафосу врасплох». В Претории не пояснили, готовы ли они разрешить лидерам других государств присутствовать на саммите.

Зато на инициативу французского лидера отреагировали в Москве. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что власти Франции должны объяснить, зачем Макрон хочет посетить саммит БРИКС в ЮАР.

«Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь — вот это они пусть сами и расскажут. Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будет делегирован», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, речь идет об организации, в которую Париж не входит и в отношении которой никогда не испытывал «даже политеса», не говорят о добрых намерениях.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар принимают участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне, ЮАР, 1 июня 2023 года Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Укрепить свой авторитет

Намерение Франции поддержать возможное вступление Украины в НАТО может быть специально продуманным информационным решением для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность Киеву , считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По его словам, этот шаг зависит не от одного только Парижа: в альянсе есть более влиятельные страны, которые могут оказать влияние на принятие такого решения.

— Вряд ли данную позицию можно воспринимать как реальную и действительно субстанциональную относительно Франции. При этом никакой ответственности за это решение можно не нести, потому что, во-первых, не на повестке дня присоединение Украины к НАТО, а во-вторых, не Франция будет иметь ключевой голос в случае возможного присоединения, — пояснил специалист в беседе с «Известиями».

Схожую точку зрения разделяет доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, президент Макрон еще в 2022 году обновил оборонную стратегию. И сразу стало понятно, что Париж хочет замкнуть на себя основные проблемы безопасности и их решение.

— Франция — единственная страна в ЕС, обладающая ядерным арсеналом, соответственно, возможностями ядерного сдерживания. Это было четко обозначено, фактически Франция заявляет о себе как о лидере ЕС, — считает политолог.

Украинские военнослужащие ведут огонь из самоходной артиллерийской установки Caesar Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

По мнению эксперта, французский лидер поднял сейчас эту тему, чтобы показать, что именно Франция может ставить такие вопросы и предлагать решение.

— Она хочет замкнуть на себя в том числе и диалоги с другими государствами — членами НАТО, представителями ЕС, а также Украины и курировать эту повестку не хуже британцев. Кроме того, хотя британцы и опережают французов по объемам поставок оружия на Украину, тем не менее французы также очень активно поставляют свое вооружение. Французские оборонные предприятия заинтересованы в том, чтобы получать такие заказы, — отметила специалист. Она добавила, что в настоящее время оборонные предприятия становятся драйверами экономического роста и обеспечивают создание рабочих мест.

Как отмечает собеседница, Киев уже подписал соответствующее соглашение с НАТО. Возможно, будет заключено еще одно и будут оговорены некоторые условия. Париж же стремится показать себя ведущим деятелем на европейском направлении, чтобы укрепить свой авторитет в глазах партнеров, в первую очередь внутри НАТО, подытожила политолог в беседе с «Известиями».

Опередить партнеров по ЕС

О возможной поддержке присоединения Киева к НАТО Макрон уже говорил 31 мая на форуме по безопасности в Братиславе, объединяющем представителей Центральной и Восточной Европы, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Тогда, обвинив Москву во всех грехах, французский лидер заявил, что поддерживает идею Киссинджера о том, что Украину нужно принять в альянс и это будет гарантией ее безопасности. Макрон прекрасно понимает, что на саммите в Вильнюсе такое решение принято не будет, считает эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

По его словам, с учетом недавнего заявления Байдена о том, что Украине не будет предоставлен облегченный доступ в альянс, присоединение Киева к блоку на данном этапе нереально.

— Идея президента Франции такая: Запад и дальше будет помогать Киеву, чтобы отбросить Россию с территорий, которые на Западе называют оккупированными, после этого сесть за стол переговоров, навязать Москве мирный договор на условиях Украины. А потом Киев примут в НАТО и тем самым обеспечат безопасность Украины. Но здесь возникает много вопросов: каким образом Макрон собирается это делать без учета мнения России, — подчеркнул специалист.

Политолог добавил, что нынешняя позиция Макрона объясняется еще и тем, что он старается «восстановить влияние в странах Восточной Европы и вернуть в этих государствах положительное мнение о Франции». В частности, это касается балтийских стран и Польши, упрекавших президента в том, что он якобы проводит пророссийскую политику.

— Макрон всё время пытался доказать, что у него не пророссийская и не антироссийская политика, а проевропейская. Франция хочет быть сильным игроком, главным военно-политическим лидером Европы. Для этого ей нужны хорошие отношения со странами Центральной и Восточной Европы. Отсюда страшилки по поводу России, — пояснил Федоров.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами африканских государств по вопросу урегулирования украинского кризиса в Константиновском дворце, 17 июня 2023 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Что касается желания французского лидера попасть на саммит БРИКС в ЮАР, то, по мнению эксперта, главная задача, которая стоит перед Макроном, — как минимум настроить крупнейших игроков скептически по отношению к России, как максимум добиться, чтобы они осудили Москву.

— Макрон очень опечален, что Западу не удается перетянуть страны юга на свою сторону. Все попытки настроить африканцев против России, чтобы они осудили СВО, проваливаются. Изоляции РФ добиться не удалось. К тому же президент Франции понимает, что мир меняется, несмотря на попытки Запада не допустить этого. И влияние БРИКС будет только расти и в экономике, и в финансах. От этого никуда не уйти и нужно устанавливать контакты, а Франция хочет в этом опередить своих партнеров по ЕС и коллективному Западу, — резюмировал эксперт.