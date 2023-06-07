Всё спорится: какие проблемы снова накопились между Парижем и Берлином

После зимнего примирения в отношениях Парижа и Берлина вновь наметился очередной разлад. В частности, Франция и Германия оказались по разные стороны в вопросе дальнейшего развития атомной энергетики и несколько разошлись по ряду внешнеполитических тем. Распутывать клубок как традиционных, так и новых противоречий лидер Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц решили путем диалога — за неформальным ужином 6 июня в Потсдаме, который стал своего рода разминкой перед госвизитом главы Елисейского дворца в Германию в начале июля. Подробнее о том, что не поделили две важнейшие страны Евросоюза, — в материале «Известий».

Атом раздора

Весь последний год отношения двух главных локомотивов Евросоюза — Франции и Германии — шли по схеме «от любви до ненависти» и наоборот. Стороны то спорили и выясняли отношения, то находили в себе силы преодолевать разногласия и снова жить дружно. Последним этапом примирения после нескольких месяцев откровенной прохладцы в отношениях Парижа и Берлина стало заседание франко-германского cовета министров во французской столице в январе. По его итогам лидеры двух стран Эммануэль Макрон и Олаф Шольц договорились работать сообща над вопросами европейской обороны и энергетической политики, ответными мерами на американский закон о снижении инфляции и над реформированием институтов ЕС.

Кое-что на этом пути удалось, но кое в чем страны за прошедшие месяцы успели разойтись по новой. Впрочем, искать общие знаменатели они вновь решили путем диалога. С этой целью вечером 6 июня французский лидер прибыл на рабочий ужин с немецким визави в Потсдам. Приглашение именно в этот город, где сейчас живет Олаф Шольц с супругой, европейская пресса даже сочла знаком особого внимания, поскольку никого из иностранных лидеров немецкий канцлер туда не звал.

За ужином стороны собрались обсудить «двусторонние и международные вопросы, а также европейскую повестку дня», анонсировала 5 июня представитель правительства Германии Кристиане Хоффман. Пришли ли стороны к согласию хоть в чем-то, судить сложно — никакой пресс-конференции по итогам их общения не последовало. Но догадаться о том, что конкретно было предметом дискуссий, несложно.

Главным камнем преткновения в отношениях Парижа и Берлина в последние недели стала роль атомной энергетики в утвержденном в марте «Зеленом соглашении» — плане ЕС по углеродной нейтральности. Недавно Франция, страна с самым большим количеством АЭС в Европе, выступила за его пересмотр с целью включить в документ более эффективные стимулы для ядерной энергетики, которая обеспечивает около 70% нужд страны в электроэнергии. Это вызвало недовольство многих ее партнеров по ЕС, включая Германию, только в апреле закрывшую свои последние атомные станции. И, согласно ряду европейских источников, именно Берлин возглавил борьбу за то, чтобы нынешний председатель ЕС Швеция добилась окончательного одобрения директивы о возобновляемых источниках энергии без оглядки на пожелания Парижа.

По данным Politico, в тот же день, что Макрон находился в Германии, представители Берлина вместе еще почти с 10 странами ЕС направили Стокгольму совместное заявление с призывом к шведскому председательству перестать прислушиваться к Парижу и выдвинуть закон о возобновляемых источниках энергии.

Накопилось

Помимо энергетики, где стороны идут противоположными путями, в отношениях Берлина и Парижа есть и другие проблемные моменты.

— У Макрона есть недостатки, но есть одно важное достоинство — он остается верен нескольким своим идеям. Будучи убежденным европеистом, он считает, что Европа должна вкладываться в развитие своего военно-промышленного комплекса. А немцы порой идут с этим вразрез — они, например, сделали несколько крупнейших заказов за океаном. Это вызвало негативную реакцию в Париже. И таких примеров десяток. Так что противоречий довольно много, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев.

Есть свои сложности и в том, что касается программы совместного производства вооружений — в частности, речь идет об истребителе и танке, отметил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

— Эти планы торжественно провозгласили, но всё зависло по причине того, что у каждой страны есть производственные секреты, которыми военные концерны обоих государств не собираются делиться. Плюс на фоне того, что Бенилюкс и Италия закупают американские истребители, непонятно, на кого рассчитана программа франко-германского истребителя, — подчеркнул эксперт.

По словам Сергея Федорова, Франция и Германия всегда стояли по разные стороны и в том, что касалось ряда экономических вопросов: если немцы выступали за финансовую дисциплину внутри ЕС и снижение бюджетного дефицита, то французы с их хроническим дефицитом бюджета и внушительным внутренним долгом, превышающим ныне 110% от ВВП, просто не могли себе это позволить.

— Плюс французам очень не понравилось выступление Шольца о том, что Германия должна стать одной из ведущий европейских военных держав, для чего была анонсирована программа в €100 млрд на совершенствование немецких вооруженных сил. Французы отнеслись к этому без восторга — они считают себя главной военно-политической силой ЕС, учитывая свой ядерный статус и постоянное членство в СБ ООН, — добавил Сергей Федоров.

В свою очередь, немцы, по логике эксперта, никогда не испытывали восторгов относительно французской темы про стратегическую автономию Европы, которой противоречит сближение Германии с НАТО.

«Политический мираж»

Помимо взаимных упреков и разногласий между Парижем и Берлином по общеевропейским темам в последние время у пары обнаружились и некоторые разночтения по вопросам внешней политики. Например, как Евросоюзу стоит выстраивать отношения с Китаем и относиться к проблеме Тайваня. Как известно, вскоре после апрельского визита в КНР Эммануэль Макрон заявил, что Европе не стоит слепо следовать конфронтационной линии США в отношении Пекина и втягиваться в конфликт двух стран из-за Тайваня. Это вызвало довольно негативную реакцию в том числе и в Германии: в частности, глава немецкого МИДа Анналена Бербок, по сути, дала французскому лидеру отповедь, заявив, что ЕС «не может быть безразличен» к эскалации вокруг Тайваня.

Впрочем, нежелания Парижа быть втянутым в чужие конфликты это не переиграло. На этой неделе издание Financial Times сообщило, что Макрон высказал возражения и против идеи открыть офис НАТО в Токио. Во-первых, потому что, по мысли главы Елисейского дворца, альянс по безопасности должен оставаться сосредоточенным на своем собственном североатлантическом регионе. А во-вторых, чтобы не способствовать напряженности между НАТО и Китаем.

Ну а кроме того, в последнее время у Парижа и Берлина оказалось несколько разное видение перспективы членства в Североатлантическом альянсе Украины и гарантий безопасности для Киева. Выступая 31 мая на международной конференции Globsec в Братиславе, Эммануэль Макрон призвал своих союзников по НАТО «предложить ощутимые и заслуживающие доверия гарантии безопасности Украине», закинув идею «построить что-то среднее между безопасностью, предоставляемой [США] Израилю, и полномасштабным полноценным членством [в НАТО]».

Комментарии же Олафа Шольца на этот счет оказались куда менее решительными: касаясь темы гарантий безопасности, немецкий канцлер лишь заметил, что это может быть решено лишь после окончания боевых действий на Украине. Столь же обтекаемой и осторожной оказалась и позиция Берлина по членству Киева в НАТО.

По словам депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, франко-германское партнерство превратилось в «политический мираж»: Берлин управляет ЕС в соответствии со своими собственными интересами, уже много лет пользуясь наивностью Франции и используя Париж «только в косметических целях».

— Наши планы везде расходятся: Франция сильно заинтересована в укреплении нашей внешней политики в отношении Ближнего Востока и Африки, в то время как Германия смотрит на Восток. Франция не заинтересована в интеграции Балкан в ЕС, в то время как Берлин поддерживает такое развитие событий. Наконец, евро стимулирует промышленный экспорт Германии, в то время как французской экономике, основанной на сфере услуг, это приносит гораздо меньшую пользу, — перечислил евродепутат «Известиям» точки несовпадения.

По его словам, «Франция, благодаря своему голлистскому наследию, осознает, что мы должны воспользоваться окончанием американской гегемонии, увеличив число наших партнеров».

— Проблема в том, что Эммануэлю Макрону не хватает смелости претворить свои слова в жизнь. И Берлин это знает, — резюмировал политик.

Впрочем, попыток продавить французскую линию там, где Париж не согласен с Берлином, и сгладить углы там, где это возможно, глава Елисейского дворца точно не бросит. Ближайшая возможность для этого после нынешнего ужина в Потсдаме у него будет уже 2–4 июля, когда он приедет в Германию с государственным визитом.