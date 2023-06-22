Спрос без предложения: зачем Макрон напрашивается на саммит БРИКС

Уже на днях может быть решен вопрос о том, получит ли французский президент Эммануэль Макрон приглашение на августовский саммит БРИКС в ЮАР, о котором он сам просил. 22–23 июня в Париже проходит представительный международный саммит по новому глобальному финансовому соглашению, на который прилетает и президент председательствующей в БРИКС Южной Африки Сирил Рамафоса. И как считается, пользуясь возможностью, лидеры обсудят тему возможного участия Франции в саммите объединения. Подробнее о том, чем Макрону интересен БРИКС, считающийся антиподом западной «Большой семерки», и как к его возможному участию в саммите в ЮАР относятся в странах — членах объединения — читайте в материале «Известий».

Сам напросился

Впервые новость о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы стать гостем саммита БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа, появилась в медийном пространстве на прошлой неделе. По данным неназванного дипломатического источника французского издания L’Opinion, глава Елисейского дворца обсудил такую возможность с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в телефонном разговоре еще 3 июня.

На этой же неделе глава МИД Франции Катерин Колонна признала официально: президент Франции действительно хочет стать первым западным лидером, которого пригласят на саммит БРИКС.

«Диалог всегда позитивен, даже когда мы не во всем согласны на 100%. Мы размышляем вслух, но очевидно, что это решение, которое могут принять только соответствующие страны, — о возможности продолжения этого диалога, почему бы не на саммите БРИКС или в другом формате», — заявила Колонна 19 июня на пресс-конференции в Претории, где она встречалась со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор.

Та же в ответ дала понять, что приглашение не исключено: «Это было бы новшеством в рамках нынешней модели участия БРИКС, но это могло бы расширить глобальный охват форума». При этом Пандор отметила, что окончательное решение остается за президентом Сирилом Рамафосой.

По удачному стечению обстоятельств на этой неделе президент ЮАР окажется в Париже, в котором по инициативе главы Елисейского дворца 22–23 июня пройдет масштабный саммит по новому глобальному финансовому пакту. И, как уверена африканская и европейская пресса, тема участия французского президента в августовском саммите БРИКС наверняка получит дальнейшее развитие.

Решение о том, кого из представителей других стран приглашать на саммит БРИКС и в каком формате, принимает страна — хозяйка мероприятия, хотя, как правило, эти вопросы согласовываются между всеми членами объединения.

И относительно недавно просьба того же Макрона о приглашении на саммит другого объединения — Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в октябре прошлого года в Дакаре — привела к нелицеприятному казусу. Из-за откровенного неудовольствия нескольких участников сообщества потенциальным приездом французского президента встречу в итоге вообще отменили, чтобы не обидеть ни государства-члены, ни самого Макрона.

Но сейчас ситуация абсолютно иная.

Антиамериканизмом пахнет

Поскольку никакого официально приглашения от Рамафосы пока не поступало, большинство стран — членов БРИКС не стали спешить с оценками возможного участия Эммануэля Макрона в саммите группы. Исключением стала китайская сторона, пробросившая через свои официальные СМИ позитивное восприятие этого шага.

Правительственная газета КНР China Daily выступила, в частности, за то, чтобы «страны БРИКС приветствовали Макрона на саммите», поскольку его заинтересованность «показывает важность роли БРИКС на мировой арене», а «его присутствие на саммите только повысило бы авторитет блока и способствовало бы тому, чтобы саммит принес конкретные плоды».

Целую колонку с говорящим заголовком «Почему Макрон может испытывать симпатию к странам БРИКС» этой теме посвятило и издание Global Times. Первопричиной этого автор счел рост значения объединения на мировой арене: сейчас на страны «Пятерки» приходится 31,5% глобального ВВП, тогда как доля часто противопоставляемой БРИКС «Большой семерки» упала до 30%.

Но главным в желании навести мосты с БРИКС, по версии китайской стороны, стал прагматизм лично Эммануэля Макрона, который «осмеливается ломать барьеры, что нашло отражение не только в его внутренних реформах, но и в его внешнеполитических решениях». К их числу Пекин отнес предложение французского лидера создать для решения проблем безопасности Европейское политическое сообщество, куда войдут Великобритания и не входящие в Евросоюз страны Западных Балкан, а также продемонстрированную Макроном твердую готовность сотрудничать с Китаем, несмотря на усиление Штатами мер сдерживания в отношении КНР и давление с этой целью на союзников.

При этом внимание французского лидера к БРИКС сочли свидетельством снижения глобального влияния Вашингтона. «Будь то намерение Макрона продемонстрировать независимость от США или его возможная заинтересованность в расширении сотрудничества со странами БРИКС, все это указывает на то, что Штаты уже не те, что были раньше. … Таким образом, шаг Макрона можно рассматривать как выражение недовольства США, поскольку Соединенные Штаты, лидер Запада, становятся все более ненадежными», — отмечается в китайской публикации.

России он не помешает

В России пока не стали давать эмоциональных оценок — ни со знаком плюс, ни со знаком минус — потенциальному приезду главы Елисейского дворца в Южную Африку. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков разве что заявил 14 июня: пока в Москве не знают, «как обстоят дела с этим приглашением». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день призвала Париж объяснить намерения президента Франции посетить саммит БРИКС и то, «хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь».

Однако, как считают эксперты, особых мотивов выступать против у Москвы нет. Как отметила в беседе с «Известиями» начальник управления развития многосторонних стратегических проектов НИУ ВШЭ Валерия Горбачева, ЮАР скорее интересны страны Латинской Америки либо крупные партнеры Африканского региона, а также государства, которые вступили в Новый банк развития БРИКС.

— Это приоритетный эшелон претендентов на то, чтобы в рамках БРИКС+ приехать в ЮАР. Франция точно не в первых рядах, и, насколько Южная Африка заинтересована во Франции, судить сложно. Но Россия точно не будет против [приглашения], это было бы сильным сигналом в сторону США — мол, даже ваши союзники не против сотрудничества с нами, несмотря на санкции и попытки уколоть и ограничить БРИКС, — отметила эксперт.

Схожее мнение выразил и программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

— Все государства БРИКС заинтересованы в том, чтобы страны Европы каким-то образом дистанцировались от США. Это не очень получается, но надежды никто не теряет — ни Китай, ни Россия, ни Индия. С приездом же Макрона многие страны мира увидят на символическом уровне, что Европа — не просто верная территориальная база военных интересов США, а она еще и юлит, — сказал политолог.

А это, по его мысли, довольно неплохо для всего БРИКС, потому что показывает неспособность Штатов контролировать своих союзников.