Всем чертам назло: Париж не захотел расширения НАТО в Азию

Франция выступила против открытия в Токио офиса НАТО, поскольку не хочет обострять отношения с государствами Азии и в первую очередь с Китаем. В Париже призвали союзников сосредоточить внимание на Североатлантическом регионе, подчеркнув, что границы деятельности организации «определены уставом». Москва и Пекин также предостерегают альянс от расширения присутствия в Азии, считая, что это лишь «усилит блоковое противостояние». Подробности — в материале «Известий».

Не навредить Китаю

«Если мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку», — приводит слова президента Франции Эммануэля Макрона на конференции Североатлантического альянса газета The Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, французский лидер выступил против предложения блока открыть офис в Токио. Главная причина — нежелание Парижа обострять отношения с Пекином.

Во Франции уверены, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности «северной Атлантикой». В противном случае может возникнуть напряженность между НАТО и Китаем.

В Париже также опасаются, что в ответ КНР пойдет на еще большее сближение с Россией и начнет поставлять ей оружие.

Эммануэль Макрон Фото: AP/Thibault Camus

Впоследствии посол Франции в Японии Филипп Сеттон в беседе с газетой Nikkei подтвердил, что Париж выступает против открытия офиса альянса в японской столице. «Мы не должны посылать неверный сигнал Китаю или нашим азиатским партнерам, которые тоже не хотят принимать чью-либо сторону», — пояснил он.

Решение об открытии первого представительства альянса в Азии может быть принято на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Форум планирует посетить лично японский премьер Фумио Кисида.

Однако позиция Парижа осложняет переговоры, поскольку необходимо единогласное одобрение всех членов НАТО. Так что Франция может заблокировать этот шаг.

Сближение полным ходом

В последнее время Токио активно расширяет взаимодействие с НАТО . В прошлом году премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой правительства Японии, участвовавшим в саммите альянса. После этого Токио решил отделить представительство при Североатлантическом блоке от посольства Японии, расположенного в Брюсселе, и тем самым повысить статус миссии.

В начале мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса открыть офис НАТО в Токио. По его словам, в настоящее время идут активные переговоры с японской стороной.

«У нас есть офисы в государствах-партнерах (Грузии, Кувейте, Молдавии и на Украине. — Прим. ред.), а Япония — очень близкий и важный партнер для НАТО»,— заявил он, добавив, что вопросы безопасности в Азии перестали быть исключительно региональной темой.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 года Фото: AP/Susan Walsh

«Происходящее в Европе важно для Азии, происходящее в Азии важно для Европы. Пекин внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине», — отметил генсек.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси подтвердил, что переговоры действительно идут, но «никакие детали еще не согласованы». При этом газета Japan Times сообщила, что стороны «работают над заключением нового соглашения о сотрудничестве, чтобы успеть до следующего саммита альянса».

Россия и Китай — против

В России раскритиковали планы Североатлантического блока еще активнее сотрудничать с Японией.

«Намерение НАТО открыть офис в Токио — очередное свидетельство <...> глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности. Мы убеждены, что продвижение НАТО в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния», — отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Схожей позиции придерживаются и в Пекине. «Продолжающаяся экспансия Североатлантического альянса на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство НАТО в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — уверена представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: ТАСС/Zuma

По ее словам, «Азия не должна становиться ареной геополитического соперничества», а продвижение альянса в регионе «будет способствовать блоковой конфронтации».

Пресс-секретарь китайского МИДа Ван Вэньбинь также заявил, что это лишь еще больше обострит ситуацию. «Азия не входит в географические пределы Северной Атлантики, и нет необходимости создавать так называемую Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО, однако альянс одержим продвижением на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы вмешиваться в региональные дела и провоцировать конфронтацию», — отметил он.

Нет ни баз, ни логистики

Как пояснил в беседе с «Известиями» бывший посол России в Японии, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов, нет ничего неожиданного в планах НАТО открыть офис в Токио. По его словам, речь идет об открытии представительства, никакого продвижения альянса пока нет.

Взаимодействие между японскими и натовскими военными было всегда, они и раньше поддерживали контакты, напоминает эксперт. Но поскольку сейчас обстановка накалена, возникает иная реакция. Этот регион представляет интерес как для Североатлантического альянса, так и для Евросоюза, пояснил политолог.

Он добавил, что в первую очередь страны опасаются угрозы, исходящей от Пекина.

Фото: NATO

— Пока ни США, ни ЕС не понимают, как иметь дело с КНР, но на всякий случай решили проявить свое присутствие. Китай воспринял эти планы негативно. НАТО не присутствует в регионе и вообще альянсу здесь делать нечего, — уверен специалист.

Александр Панов отметил, что отдельные корабли Североатлантического блока участвуют в маневрах на многосторонней или двусторонней основе. Однако ни баз, ни какой-то логистики у НАТО нет и не предвидится.

Против кого направлено

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, в свою очередь, считает, что НАТО уже долгие годы расширяет свою глобальную деятельность. Например, поступательно развивает связи с Австралией, Южной Кореей и Японией.

— Они активно обменивались информацией, опытом, реализовывали небольшие совместные активности. Также усиливались контакты между европейскими и азиатскими партнерами. В случае появления офиса НАТО в Токио будет обеспечен новый уровень более интенсивных обменов между альянсом и Японией, — пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/DPA

Политолог подчеркнул, что у Японии большой промышленный и военный потенциал, к тому же она один из главных союзников Соединенных Штатов.

— Эта инициатива направлена прежде всего против Китая. И Пекин, и Москва считают глобализацию альянса серьезной угрозой и будут реагировать на происходящее негативно, — подытожил специалист в разговоре с «Известиями».

Вразрез с инициативами НАТО

Президент Эммануэль Макрон уже не в первый раз выступает с заявлениями, которые идут вразрез с инициативами других стран — членов Североатлантического блока. Например, в 2019 году он так описал ситуацию внутри альянса: «То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу», — посетовал французский лидер.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что исторически Франция находилась в коалиции западного мира, но всегда отличалась самостоятельной позицией.

— Шарль де Голль в 1966 году вышел из НАТО не потому, что не любил альянс, а потому что посчитал, что англосаксы всем диктуют свою волю и не хотят признавать Париж в качестве равноправного партнера. Франция связала свое будущее с ЕС, но тем не менее во французской генетике сохраняются воспоминания о великодержавности, о том, что страна должна сохранить свое величие, и в определенный момент оно проявляется. Например, в стремлении быть посредником в решении крупных международных проблем и конфликтов, — считает политолог.

Фото: ТАСС/dpa/Sascha Steinach

По его мнению, идея Макрона о стратегической автономии Европы находится в этом же векторе, поскольку Франция претендует на особую роль в западной коалиции. Страна не хочет быть полностью зависимой от желания Соединенных Штатов рулить всем. Хотя рычагов какого-то сопротивления у нее немного.

— К тому же это еще больше усилит конфронтационные тенденции с Китаем. У Европы большие коммерческие интересы с КНР. Если ЕС потеряет китайские рынок, то это будет очень сильный удар по Европе. От США она и так их получает немало, — считает специалист.

Сергей Федоров полагает, что вряд ли Макрону удастся заблокировать решение об открытии офиса НАТО в Токио, особенно учитывая, что все будут за.

— Возможен какой-то торг, который изменит позицию Франции. Не знаю, что Макрону предложат натовцы. Франция, когда возвращалась в НАТО, смогла выбить себе два командования. Непонятно, какие «пряники» могут предложить США. Но ставить палки в колеса, идти вопреки решению главного заокеанского партнера Франция, скорее всего, не будет, — заключил эксперт.