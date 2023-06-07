Союзные соглашательства: на кого Фиджи променял Китай

Геополитическое соперничество США и их союзников с Китаем в тихоокеанском регионе набирает обороты . 7 июня премьер Фиджи во время визита в Новую Зеландию заявил о планах подписать с ней военное соглашение . Это произошло на фоне отказа островного государства от дальнейшего полицейского сотрудничества с Китаем и случилось всего месяц спустя после подписания аналогичного военного соглашения между США и Папуа-Новой Гвинеей. Подробнее о том, как в связях Китая со стратегическим важным регионом тихоокеанских островов наметилась серьезная брешь — в материале «Известий» .

Военное соглашение

Уже на будущей неделе Новая Зеландия и островное государство Фиджи подпишут военное соглашение, которое даст новозеландским военнослужащим «постоянное разрешение» работать на острове вместе с вооруженными силами и, среди прочего, позволит «наращивать потенциал и повышать квалификацию, знакомиться с новыми технологиями, обеспечивать функциональную совместимость и техническую поддержку». Об этом премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука сообщил 7 июня, находясь с визитом в Веллингтоне.

Событие вполне могло бы быть отнесено к рядовым и не заслуживающим внимания, если бы параллельно с наведением мостов с Новой Зеландией премьер Рабука не пытался целенаправленно обрубить их с Китаем, чье влияние в регионе Тихого океана давно вызывало озабоченность и противодействие США и их союзников. А в последнее время стало беспокоить и политические круги Фиджи.

Если стоявшее у власти 16 лет правительство Фрэнка Байнимарама выстраивало довольно близкие отношения с Китаем и, к слову, и с Россией, то избранный новым премьером Фиджи в декабре 2022 года Рабука с ходу дал понять, что Суве (столица Фиджи) и Пекину во многом не по пути. В январе глава островного правительства сообщил о намерении пересмотреть соглашение двух стран от 2011 года , дающее полицейским из Фиджи возможность проходить обучение в Китае, а китайским офицерам присутствовать на острове. При этом он даже не стал скрывать стоящую за таким решением идеологическую подоплеку.

« Если наши системы и ценности [c Китаем] различаются, какого сотрудничества мы можем от них добиться? », — повторил свой риторический вопрос премьер на этой неделе в Новой Зеландии, вновь давая понять, что Китаю будет дан от ворот поворот, а Республика Фиджи продолжит « сотрудничать с теми, у кого схожие демократические ценности и системы ».

Кроме того, ранее в этом году нынешний премьер Фиджи отменил принятое его предшественником решение понизить статус дипломатической миссии Тайваня на острове, разрешив миссии вернуться к использованию названия «Китайская Республика (Тайвань)» вместо «Тайбэйского офиса по торговле», что стало еще одним ударом под дых Пекину. Завуалированным «фи» в адрес китайцев стал и недавний отказ Рабуки от запланированной встречи с замглавой МИД Китая Ма Чжаосюем «по семейным обстоятельствам».

В Китае такую смену настроений Сувы без обиняков интерпретировали как часть большой геополитической игры американцев и союзников против влияния в регионе КНР . В мае спецпосланник республики по островным странам Тихого океана Цянь Бо заявил, что отношения Китая с Фиджи стали «мишенью» Австралии, США и Новой Зеландии.

Вышли из тени

Впрочем, Фиджи — это всего лишь один эпизод в борьбе за влияние в южной части Тихого океана двух блоков, которая особенно обострилась с весны прошлого года . Триггером для Вашингтона, Канберры и Веллингтона стало подписание Китаем соглашения о безопасности с правительством Соломоновых островов в апреле 2022-го, согласно которому Пекин получил право направлять туда свою полицию, военизированные формирования и солдат для восстановления «общественного порядка», а также пришвартовывать в портах военно-морские корабли. Это моментально родило на Западе опасения, что в 2 тыс. км от северо-восточного побережья Австралии вот-вот появится первая военная база КНР на Тихом океане.

А заодно заставило США и союзников активизировать в противовес Китаю свои усилия по «окучиванию» региона.

Чуть менее года назад вице-президент США Камала Харрис торжественно провозгласила, что Штаты открывают «новую главу» в своем взаимодействии с островными государствами Южной части Тихого океана . А уже в сентябре прошлого года в Белом доме с большой помпой прошел первый в истории саммит США и тихоокеанских государств, по итогам которого лидеры 14 стран региона подписали соглашение о сотрудничестве с американцами в обмен на многомиллионные инвестиции. Это стало явной победой над Китаем, который прошлым летом тщетно рекламировал свой единый пакт о сотрудничестве с 10 тихоокеанскими государствами, но был отвергнут, вопреки щедрым обещаниям финансовой помощи.

Параллельно Штаты усилили свое дипломатическое присутствие в регионе, открыв посольства в Тонга и на Соломоновых островах и пообещав довести общее число своих миссий на островах до девяти в ближайшем будущем.

Еще одним значимым штрихом в общей картине конкуренции за острова Тихого океана (причем не в пользу Пекина) стало подписание соглашения в сфере безопасности между США и Папуа-Новой Гвинеей в мае . И хотя отказ Джо Байдена от первоначального плана лично прилететь в Порт-Морсби из-за проблем с госдолгом в Соединенных Штатах немного подпортил торжественность момента, соглашение дало Вашингтону главное — беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству Папуа-Новой Гвинеи с правом эксплуатировать аэропорты и морские порты страны по своему усмотрению.

Наконец, в конце мая Вашингтон обновил Договоры о свободной ассоциации с двумя из трех свободно ассоциированных государств — Федеративными Штатами Микронезии и Палау (договор с Маршалловыми островами должен быть также продлен в ближайшем будущем). Согласно этим документам, американские военные имеют доступ к территориальным водам трех стран, находящихся весьма близко к американским Северным Марианским островам и Гуаму — месту дислокации трех военных баз США.

Добровольные заложники

Нынешнее же соглашение Новой Зеландией с Фиджи стало свидетельством того, что и американские союзники в регионе не желают оставаться в тени. Веллингтон, к слову, уже заявил о рассмотрении планов по обеспечению безопасности на море совместно с Соломоновыми островами . А Австралия, подписавшее двустороннее соглашение о безопасности с Вануату в декабре прошлого года, сообщила о подготовке своего оборонного пакта с Папуа-Новой Гвинеей и продвижении подобного соглашения с Кирибати.

Впрочем, активное втягивание Новой Зеландии в битву за острова под эгидой США в противовес Китаю импонирует далеко не всем . Кое-кто даже увидел в этом параллели с ситуацией вокруг Украины.

— Новая Зеландия как колониальный форпост британского империализма долгое время удерживала тихоокеанские островные государства в качестве клиентов сначала Великобритании, а теперь и США. Сейчас эти маленькие островные государства играют ту же роль, которую США отводят странам Балтии и киевскому режиму в качестве военных плацдармов против России. Но в Тихом океане мишенью США остается Китай , — сказал «Известиям» бывший новозеландский министр по вопросам разоружения и экс-замглавы МИД Мэтт Робсон.

По его словам, из-за «предательства политиков, которые взобрались на борт военной колесницы НАТО, оснащенной ядерным оружием, и ведут войну с Китаем так же, как они вели войну с Россией», тихоокеанские государства будут и дальше играть роль прокси «для реализации агрессивных планов Запада против Китая точно так же, как это сделал украинский народ» .