От нашего ствола вашему: как Япония меняет формат военной помощи партнерам

Япония утвердила новый формат помощи странам-единомышленницам — отныне Токио будет материально поддерживать их в обеспечении военных нужд . В общей сложности в нынешнем финансовом году на это выделено 2 млрд иен (около $15 млн). А первыми получателями, скорее всего, станут Филиппины , взявшие курс на сближение с США и имеющие территориальный спор с Китаем. Такое решение логично вписывается в контекст стремления этой азиатской страны стать одной из ведущих военных держав региона и в рамки давнего противостояния Пекину . И на этом пути, как показывает нынешний шаг, японские власти вполне готовы отступать от прежних табу. О том, как это отразится на регионе и стоит ли беспокоиться Москве, — в материале «Известий» .

Аттракцион щедрости

Нельзя сказать, чтобы Япония когда-либо жадничала в плане финансовой помощи другим странам. С 1954 года в рамках программы поддержки в целях развития за рубежом Токио финансировал строительство дорог, плотин и другой гражданской инфраструктуры в развивающихся странах по всему миру — от Малави и Ганы до Восточного Тимора и Камбоджи.

На нынешней же неделе в Токио впервые решили начать помогать материально другим странам в проектах, связанных с военной сферой . «Для обеспечения надлежащей ситуации в области безопасности Японии мы должны повышать сдерживающий потенциал наших партнеров», — без экивоков заявил на пресс-конференции 5 апреля главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, анонсируя новую программу помощи Японии за рубежом.

Фото: Global Look Press/AFLO

Повышать этот потенциал будут за счет предоставления оборонных технологий и содействия в улучшении инфраструктуры аэропортов и морских портов , которые станут использовать местные военные. Принципиально важно, что такую помощь японцы будут оказывать не абы кому, а государствам-единомышленникам и странам-партнерам.

Ожидается, что первыми, кому перепадет от японских щедрот, станут Филиппины . Как сообщило сразу несколько источников, Токио рассматривает возможность предоставления Маниле радарных систем , чтобы филиппинцы могли эффективнее отслеживать активность Китая в спорном Южно-Китайском море.

К слову, с той же нескрываемой антикитайской мотивацией вскоре на Филиппинах появятся четыре новые военно-морские базы США , две из которых возведут на севере острова Лусон — в аккурат напротив Тайваня, а еще одна расположится на острове Балабак недалеко от островов Спратли, права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия и сами Филиппины.

Другими реципиентами помощи на военные нужды, по данным японских газет, станут Бангладеш, Малайзия и Фиджи . В общей сложности на функционирование нового формата власти Японии выделили 2 млрд иен (около $15 млн) — впрочем, это только в новом финансовом году, стартовавшем в стране с 1 апреля.

Не удивило

Нынешний шаг японских властей ознаменовал недвусмысленное отступление от собственных правил, запрещающих использование международной помощи в военных целях . Однако нельзя сказать, что такое развитие событий оказалось неожиданным.

— Решение о военной помощи другим странам лежит в общем русле курса Японии на превращение в военную державу . Об этом говорит тот факт, что они приняли решение к 2027 году повысить оборонные расходы до 2% ВВП — фактически по стандарту НАТО. Это значит, что Япония будет занимать третье место в мире по военным расходам, исходя из третьего места страны по размерам ВВП, — сказал «Известиям» руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Кроме того, эксперт напомнил в этом ряду об усилении военного союза Японии с США, их планах увеличить дальность полета ракеты Type 12 более чем до 1 тыс. км, намерениях Токио обзавестись новыми видами вооружений , включая гиперзвуковое оружие и передовые истребители совместно с Италией и Великобританией, а также о резком усилении обороноспособности островов в архипелаге Нансей вблизи Тайваня.

Ракета Type 12 Фото: commons.wikimedia.org

Разумеется, главным образом крепить оборону, а теперь еще и содействовать в этом другим государствам Токио все последние годы побуждал рост военной мощи соседней КНР . Япония — член неформального четырехстороннего альянса по безопасности QUAD с явной антикитайской направленностью, а в последние годы в публичном пространстве стали всё чаще вестись дискуссии о возможном подключении Токио к альянсу AUKUS и даже к разведсообществу англосаксонских стран Five-Eyes. Хотя ранее японские эксперты выражали сомнение в том, что Токио когда-либо примкнет к последнему. А буквально в марте премьер Фумио Кисида объявил об инвестициях в Индо-Тихоокеанский регион на сумму $75 млрд, это должно укрепить связи со странами Южной и Юго-Восточной Азии — во многом для совместного противодействия КНР.

— Китай, с которым у Японии очень плохие отношения во всех сферах, — это сейчас самая большая головная боль для страны. Это отражено и в новой стратегии национальной безопасности , где КНР названа беспрецедентным вызовом. Японцы давно сколачивали в АТР антикитайские сети, сейчас этот процесс ускорился, — отметил Валерий Кистанов.

Больше не табу

На фоне постепенного отката Токио от казавшихся еще недавно незыблемыми принципов пацифизма в стране заговорили и о возможности пересмотра еще одного табу. По данным телекомпании TBS, в конце апреля правящая коалиция планирует начать обсуждения возможных послаблений в действующем ограничении на экспорт оружия .

Закон запрещает Японии экспортировать летальные виды вооружений . Однако на фоне украинских событий в стране стала расти поддержка снятия этого запрета. При этом Токио и так расстарался в помощи украинцам: за год с лишним конфликта японцы выделили Киеву более $7 млрд и не скупились на поставки беспилотников, касок и бронежилетов.

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

По словам Валерия Кистанова, ВПК в Японии не очень развит: страна может похвастаться одними из лучших подлодками в мире, однако в том, что касается самолетов, танков и ракет, она отстает от зарубежных государств и большей частью сама закупает эти виды вооружений в США . Однако нельзя исключать, что в свете антироссийской позиции Токио после начала СВО там могут перейти и к поставкам каких-то летальных вооружений Украине.