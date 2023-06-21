Политолог объяснил решение Парижа поддержать Украину при вступлении в НАТО

Возможная поддержка Украины со стороны Франции в вопросе присоединения к НАТО может быть специально продуманным информационным решением. Об этом 21 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне сообщалось, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

«Вряд ли эту позицию можно воспринимать как реальную и действительно субстанциональную относительно Франции. Дело в том, что не от одной Франции зависит, будет присоединена Украина к Североатлантическому альянсу или нет. В данной структуре есть страны, которые более влиятельны, которые могут оказать ключевое влияние на принятие подобного решения», — сказал эксперт.

Он предположил, что это специально продуманное информационное решение Парижа, связанное с тем, чтобы в очередной раз продемонстрировать солидарность Киеву.

«Но вместе с тем никакой ответственности за это решение можно не нести, потому что мы прекрасно понимаем, что во-первых, не на повестке дня присоединение Украины к НАТО, а, во-вторых, как я уже сказал в начале, не Франция будет иметь ключевой голос в случае возможного присоединения», — заключил Денисов.

Также 20 июня бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан сказал, что Франция примет сторону Украины в присоединении к Североатлантическому альянсу по двум причинам. Первая — французские власти не хотят конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке. Второе — Париж намерен сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.