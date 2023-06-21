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Во Франции объяснили решение поддержать Украину при вступлении в НАТО

Генерал Тренкан: Франция поддержит Украину при ее намерении вступить в НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан объяснил решение страны оказать поддержку Украине в случае ее намерения вступить в НАТО. Об этом он высказался во вторник, 20 июня, в беседе с изданием Marianne.

Генерал отметил, что Франция примет сторону Украины в присоединении к Североатлантическому альянсу по двум причинам. Первая — французские власти не хотят конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке. Второе — Париж намерен сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки.

Таким образом, заявил он, Франция старается продвинуть инициативу мирных переговоров. Однако Тренкан подчеркнул, что Франция рекомендует принять Украину в НАТО только после завершения конфликта.

«Поэтому пусть Украина пока сражается одна, без НАТО. Зато откровенная позиция Франции будет иметь последствия в долгосрочной перспективе», — заключил Тренкан.

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Ранее в этот же день сообщалось, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что если бы Запад действительно заботился о гарантиях безопасности, то НАТО и США настаивали бы на нейтральном и внеблоковом статусе Киева. При этом одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

Днем ранее президент США Джо Байден отметил, что Украина должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены НАТО, вступление Киева в военный блок по упрощенному варианту не рассматривается.

В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

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