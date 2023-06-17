Байден исключил упрощенный прием Украины в НАТО

Украина для вступления в НАТО должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены альянса, вступление Киева в военный блок по упрощенному варианту не рассматривается. Об этом 17 июня заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции.

«Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», — сказал глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

«Мы не будем упрощать это для них», — сказал американский лидер.

Ранее, 15 июня, американская пресса сообщила, что Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта. Отмечалось, что 13 июня в Белом доме Столтенберг заявил, что Украина добилась достаточного прогресса на пути к вступлению в НАТО и ей не нужно завершать пошаговый план действий по членству в альянсе, который проходили другие восточноевропейские страны-участницы в течение длительного времени.

10 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.