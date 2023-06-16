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Байден поддержал упрощенное принятие Украины в НАТО после завершения конфликта

WP: Байден поддерживает упрощенное принятие Украины в НАТО после завершения конфликта
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Президент США Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, во вторник, 13 июня, в Белом доме Столтенберг выдвинул предложение, из которого следует, что Украина добилась достаточного прогресса на пути к вступлению в НАТО и ей не нужно завершать пошаговый план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, который проходили другие восточноевропейские страны — участницы в течение длительного времени.

При этом уточняется, что по мнению представителей США это предложение выходит за рамки предпочтительного курса стран НАТО, опасающихся, что членство Украины может усилить противостояние Запада с Россией.

Как сказал один из источников издания, администрация Байдена искала решение, которое бы сохранило сплоченность внутри НАТО, и согласилась с идеей генсека. Она позволит Украине отказаться от формального выдвижения кандидатуры и ускорит вступление страны в Североатлантический альянс, как это было в ситуации с Финляндией.

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10 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации. Тем не менее, за предложение Столтенберга должны проголосовать все 31 страна — участница.

В этот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины. По словам Джоанэ, принятие решения стоит отложить до момента, когда будут завершены боевые действия.

7 июня Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

Ранее, 3 мая, Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом страны блока намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к НАТО.

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