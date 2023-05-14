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НАТО предложит Киеву немедленную помощь вместо членства в альянсе

WSJ: НАТО планирует предложить немедленную помощь Украине на саммите, но не членство
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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На саммите в Вильнюсе в июле НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации также отмечается, что при этом в военно-политическом блоке хотят показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к альянсу.

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Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. При этом он заметил, что государство не может вступить в альянс до окончания боевых действий на ее территории. Позднее украинский лидер заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

30 апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершатся боевые действия на ее территории. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

27 апреля политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

10 апреля украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление страны в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

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