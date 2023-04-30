Президент Литвы исключил членство Украины в НАТО во время конфликта

Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершится конфликт. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica, опубликованном 29 апреля.

По его словам, это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

«Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится», — сказал литовский лидер.

Науседа напомнил, что двери НАТО открыты для всех стран, желающих вступить в блок, но практических алгоритмов использования этого правила нет. НАТО должна преодолеть старую формулу «открытых дверей», отметил он.

«Поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности», — подчеркнул Науседа.

Он выразил надежду, что предстоящий в Вильнюсе саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины.

«Литва настаивает на амбициозной повестке дня, но некоторые страны всё еще не решаются подавать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому громкие сигналы на этот счет», — добавил политик.

Ранее, 27 апреля, политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

Ранее, 10 апреля, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление страны в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.