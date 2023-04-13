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На Украине назвали вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени

Замглавы МИД Украины Джапарова: вступление страны в ЕС и НАТО — вопрос времени
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО является вопросом времени. Об этом в четверг, 13 апреля, заявила первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова по итогам трехсторонней встречи с участием министров иностранных дел и глав минобороны Румынии и Молдавии в Бухаресте.

В ходе встречи стороны подписали декларацию о сотрудничестве в сферах политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры.

«Мы также обсудили с коллегами присоединение Молдавии и Украины к Европейскому союзу, это общий проект. <…> Украина верит, что присоединение к ЕС и НАТО — это только вопрос времени», — сказала Джапарова на пресс-конференции.

По ее словам, Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года.

Ни туда ни сюда: когда Украина вступит в ЕС и НАТО
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Ранее, 10 апреля, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление Украины в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

13 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

Между тем 28 марта глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции сказал, что вопрос о принятии Украины и Молдавии в ЕС будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов. 14 декабря сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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