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Политолог назвал причину непринятия Украины в Евросоюз и НАТО

Политолог Зудин: Украину не примут в ЕС и НАТО, пока это будет сопровождаться риском для Запада
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Об этом 27 апреля «Известиям» заявил политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Риме сказал, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в ЕС и ожидает промежуточного отчета от европейских властей к концу весны.

«Судя по заявлениям официальных лиц из Киева, Украина в последнее время форсирует попытки ускоренного вступления в ЕС и НАТО. Это первое. Второе — нет никаких надежных свидетельств, которые бы говорили об изменении реальной позиции и ЕС, и НАТО к перспективам быстрого вступления Украины. Перспектива вступления в ЕС и НАТО — это две морковки, два лакомых приза, которые постоянно предъявляются Западом украинскому руководству для того, чтобы удерживать Украину в зависимом состоянии», — сказал эксперт.

Зудин отметил, что заявления ЕС и НАТО о том, что Украина — часть Запада, не подтверждаются действиями.

«Какие бы промежуточные состояния не провозглашались — это не меняет принципиальной позиции Запада в отношении интеграции Украины. Пока эта интеграция сопровождается возникновением реальных проблем и опасностей для Запада, Запад ни на какие реальные уступки украинскому руководству не пойдет», — заключил политолог.

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13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует расширять сотрудничество с рядом европейских государств в текущем году, а официальный Киев видит своей задачей подготовку страны к членству в ЕС.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

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