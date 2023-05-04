Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Экономика
Решетников спрогнозировал увеличение доходов населения РФ в 2023 году на 4%
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
В Нидерландах заявили о проработке вопроса поставок F-16 Украине
Экономика
Курсы доллара и евро опустились до самых низких за месяц значений
Мир
Киев счел необоснованными компенсации польским фермерам
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Мир
ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора
Мир
В Белом доме заявили об обеспечении Украины всем необходимым для контрнаступления
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Экономика
Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье
Мир
Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Сюжет:

Зеленский призвал дать четкий сигнал о вступлении Украины в НАТО после конфликта

Зеленский: Украина хочет четкого сигнала, что ее возьмут в НАТО после окончания конфликта
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина должна получить сигнал о вступлении в НАТО после завершения конфликта. Об этом 4 мая заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время <военной операции>, но во время <военной операции> мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после <военной операции>», — заявил он на пресс-конференции в Нидерландах.

Зеленский также заявил, что верит в успех контрнаступления украинских войск. Кроме того, он выразил надежду на то, что будут введены механизмы, позволяющие использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Советоваться НАТО: венгры назвали новое условие вступления Киева в альянс
В парламенте страны заявили, что расширение блока за счет Украины возможно только после соглашения с РФ

Днем ранее президент Украины призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. При этом он заметил, что Украина не может вступить в альянс до окончания боевых действий на ее территории.

Ранее, 30 апреля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершится конфликт. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

Ранее, 27 апреля, политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям» о том, что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

Ранее, 10 апреля, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление страны в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023