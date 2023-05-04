Зеленский призвал дать четкий сигнал о вступлении Украины в НАТО после конфликта

Украина должна получить сигнал о вступлении в НАТО после завершения конфликта. Об этом 4 мая заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время <военной операции>, но во время <военной операции> мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после <военной операции>», — заявил он на пресс-конференции в Нидерландах.

Зеленский также заявил, что верит в успех контрнаступления украинских войск. Кроме того, он выразил надежду на то, что будут введены механизмы, позволяющие использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Днем ранее президент Украины призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. При этом он заметил, что Украина не может вступить в альянс до окончания боевых действий на ее территории.

Ранее, 30 апреля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершится конфликт. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

Ранее, 27 апреля, политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям» о том, что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

Ранее, 10 апреля, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление страны в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.