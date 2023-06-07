Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса

Говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе относительно вопроса членства Украины пока преждевременно. Об этом заявил в среду, 7 июня, генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. И все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО», — сказал он, выступая в Центре за новую американскую безопасность. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале центра.

Столтенберг добавил, что сейчас главная задача НАТО — сохранить Украину как суверенное государство, иначе, по его словам, «не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще».

В прошлом месяце газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники уже сообщала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом, как отмечается в публикации, в военно-политическом блоке намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к альянсу.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Позднее украинский лидер заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

В свою очередь, Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не может провести процедуру в ускоренном порядке, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров. Также он подчеркнул, что в текущей ситуации проведение такой процедуры несвоевременно.