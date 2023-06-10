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Замгенсека НАТО признал отсутствие консенсуса по присоединению Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе нет консенсуса по присоединению Украины
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Фото: Global Look Press/Janine Schmitz
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У государств-участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины», — сказал он в эфире YouTube-канала DCNews.

По словам Джоанэ, принятие решения стоит отложить до момента, когда будут завершены боевые действия. Тем не менее, в блоке ведется активное обсуждение данной темы и ожидается, что во время летнего саммита в Вильнюсе к дискуссии присоединится президент Украины Владимир Зеленский, хотя это и будет скорее символическим жестом.

«Сейчас ясно, что Украина находится ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо», — отметил замгенсека альянса.

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7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

Ранее, 3 мая, Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом страны блока намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к НАТО.

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