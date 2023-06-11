В Киеве сообщили о поддержке 20 стран НАТО вступления Украины в альянс

20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — рассказал он.



Всего в Североатлантический блок входит 31 государство.

Жовква отметил, что в декларации, подписанной в тот же день в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо и украинским лидером Владимиром Зеленским, сказано, что Оттава поддержит вступление Украины в альянс.



Он также отметил, что незадолго до этого подобный документ Украина подписала с Румынией.

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.



7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

Ранее, 3 мая, Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом страны блока намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к НАТО.