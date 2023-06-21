Le Monde заявила о планах Франции поддержать вступление Украины в НАТО

Власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что на сегодняшний день Париж поддерживает потенциальное вступление Украины в альянс. Французская сторона рассчитывает, что такой шаг повлияет на ход конфликта и поможет добиться возобновления переговоров.

Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. На сегодняшний день за членство Украины в альянсе активно выступают страны Центральной Европы, в первую очередь Польша и балтийские государства.

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что если бы Запад действительно заботился о гарантиях безопасности, то НАТО и США настаивали бы на нейтральном и внеблоковом статусе Киева. При этом одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

Днем ранее президент США Джо Байден отметил, что Украина должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены НАТО, вступление Киева в военный блок по упрощенному варианту не рассматривается.

В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.