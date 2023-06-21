Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон назвал потери ВСУ характерной частью конфликта
Мир
В минобороны Украины признали трудности в ходе контрнаступления
Мир
В США заявили о готовности ВМС к поискам пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Инвестор из США назвал ПМЭФ опровержением тезиса об изоляции России
Мир
В Пентагоне оценили ход контрнаступления ВСУ
Мир
ЕС обратится к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Швейцарии зерновую сделку
Спорт
ФК «Сочи» подписал контракт со словенским полузащитником Крамаричем
Политика
ГД приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими
Мир
Канада отправила второй корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Десятки авиарейсов задержаны в нидерландском Схипхоле из-за приближения шторма
Общество
Гидрометцентр сообщил о приближающихся заморозках в четырех регионах ЦФО
Спорт
МОК уравнял мужские и женские дистанции в лыжных дисциплинах на Олимпиаде-2026
Сюжет:

Le Monde заявила о планах Франции поддержать вступление Украины в НАТО

Le Monde: власти Франции решили поддержать присоединение Украины к НАТО
0
Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что на сегодняшний день Париж поддерживает потенциальное вступление Украины в альянс. Французская сторона рассчитывает, что такой шаг повлияет на ход конфликта и поможет добиться возобновления переговоров.

Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. На сегодняшний день за членство Украины в альянсе активно выступают страны Центральной Европы, в первую очередь Польша и балтийские государства.

НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
Запад пытается активизировать помощь Киеву на фоне провала контрнаступления

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что если бы Запад действительно заботился о гарантиях безопасности, то НАТО и США настаивали бы на нейтральном и внеблоковом статусе Киева. При этом одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

Днем ранее президент США Джо Байден отметил, что Украина должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены НАТО, вступление Киева в военный блок по упрощенному варианту не рассматривается.

В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023