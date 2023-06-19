В МИД РФ назвали сотрудничество Киева с НАТО отдалением мира на Украине
Тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 19 июня.
«Сегодняшнее тесное сотрудничество киевского режима с НАТО, даже без официального оформления членства в организации, не приближает нас к миру, а отдаляет урегулирование кризиса», — сказал он в беседе с ТАСС.
Он отметил, что если бы Запад действительно заботился о гарантиях безопасности для Украины, то НАТО и США начали бы настаивать на нейтральном и внеблоковом статусе Киева. При этом одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.
Полищук указал, что российская сторона с 1990 года противодействовала продвижению блока к границам и предупреждала, что «безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет безопасности других».
Президент России Владимир Путин 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.
1 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что существенно растет степень вовлеченности стран НАТО в конфликте с Украиной.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае заявлял, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. Он заявил, что из-за этого формируются дополнительные угрозы.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.