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Патрушев отметил наращивание сил НАТО у российских границ

Патрушев: НАТО наращивает силы у границ РФ, формируя дополнительные угрозы
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. Об этом 19 мая сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Дополнительные угрозы формируются в связи с наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ», — отметил он на совещании о ситуации на Северо-Западе России в Сыктывкаре.

По данным главы Совбеза РФ, «наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия».

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В этот же день заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ РФ в последние годы. По его словам, альянс готов к прямой конфронтации.

18 мая агентство Reuters сообщило, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Ожидается, что на саммите будут утверждены «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны описывается, как альянс планирует действовать «в случае нападения России».

Тогда же генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

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