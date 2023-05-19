Политолог назвал размещение оружия НАТО у границ с РФ подготовкой к противостоянию

Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ. Об этом заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев 19 мая в беседе с «Известиями».

Он указал, что НАТО размещает оружие у границ с Россией последние годы. По его словам, альянс готовится к прямой конфронтации.

«[НАТО] всегда было агрессивным. Они подают это как заботу о своих странах. То есть их забота о безопасности — это безопасность, которой нет у России. Это всегда было, это не новость», — добавил Суздальцев.

Также политолог сообщил, что заявления о принятии Украины в альянс — это «пропаганда чистой воды».

18 мая агентство Reuters сообщило, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Ожидается, что на саммите будут утверждены «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны описывается, как альянс планирует действовать «в случае нападения России».

Тогда же генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.