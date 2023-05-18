Reuters узнало о намерении НАТО подготовить план на случай конфликта с Россией

НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, сообщает 18 мая агентство Reuters.

Ожидается, что на саммите будут утверждены «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны описывается, как альянс планирует действовать «в случае нападения России».

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время», — заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По данным агентства, ранее альянс не видел необходимости составлять подобные военные планы, потому что участвовал в конфликтах меньшего масштаба: Афганистан, Ирак.

Отмечается, что НАТО также разрабатывает руководство для стран-членов по модернизации их сил и логистики, пишет «Газета.Ru».

В прошлом году саммит НАТО прошел в конце июня в Мадриде. Тогда участники саммита заявили, что военный альянс не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации, но продолжит «отвечать на угрозы и враждебные действия» Москвы.