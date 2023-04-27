Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО

Швеция не планирует размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО, сообщили «Известиям» в МИД страны. При этом в министерстве подчеркнули, что сейчас продолжается диалог с Венгрией и Турцией, которые пока не ратифицировали протокол о присоединении скандинавской страны к альянсу. В турецком парламенте предполагают, что полная интеграция может произойти сразу после июльского саммита альянса в Вильнюсе. В США же считают, что Стокгольм может присоединиться к блоку до встречи глав государств в Литве. О том, как отразится вступление королевства в НАТО на европейской безопасности и стоит ли верить обещаниям Стокгольма, — в материале «Известий».

Без ядерного оружия

Швеция и Финляндия еще в прошлом году совместно подали заявки на вступление в НАТО. Однако если Хельсинки в апреле удалось стать полноценным участником альянса, то интеграция Стокгольма пока буксует из-за позиции Венгрии и Турции. Тем не менее в королевстве, по всей видимости, не допускают возможности оказаться за бортом Североатлантического альянса.

Еще в феврале 2023-го глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, что его страна готовится к миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и участию в боевой группе НАТО, дислоцированной в этих республиках. Таким образом, Стокгольм, по словам шведского министра, начал действовать, по сути, «в качестве члена НАТО», чтобы после присоединения быть готовым немедленно действовать по линии альянса.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-конференции в Стокгольме в Швеции, 17 мая 2022 года Фото: Global Look Press/Government Offic/Ninni Andersson

Более того, в СМИ появилось заявление премьер-министра Ульфа Кристерссона, который допустил размещение ядерного оружия в «мирное время» при вступлении страны в НАТО . Впрочем, в МИД королевства заверили, что таких планов у государства нет.

— Как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО. Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время , — заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел Швеции.

При этом в ведомстве напомнили, что на данный момент 29 из 31 государства – члена НАТО ратифицировали протокол о присоединении Швеции к альянсу, исключениями стали Турция и Венгрия.

— Переговоры с обеими этими странами продолжаются, — уточнили в шведском МИДе.

Впрочем, в экспертном сообществе призывают с осторожностью воспринимать подобные заявления. По словам руководителя отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, еще в начале прошло года ни Финляндия, ни Швеция не говорили о кардинальном пересмотре стратегии нейтралитета, однако после начала СВО эти государства изменили свою позицию.

— А если еще раз ситуация изменится каким-то образом, где будут заверения правительств Финляндии и Швеции о неразмещении ядерного оружия и постоянных баз альянса? — задается вопросом Дмитрий Данилов.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Hämäläinen

Кроме того, после вступления в НАТО Финляндии и в обозримом будущем Швеции эти страны «будут включены в систему коллективного планирования и станут членами группы ядерного планирования в альянсе» , уточнил эксперт.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко до этого отмечал, что российская сторона в этом случае будет оценивать ситуацию «не по словам, а по делам». К слову, командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявлял, что российские войска противовоздушной обороны отрабатывают защиту границы на северо-западе РФ в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к вхождению в альянс.

В Кремле в целом выражали сожаление относительно решения скандинавских стран присоединиться к альянсу. «Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозу для этих стран никоим образом, ибо у нас нет никаких споров с этими странами и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать «анти-Россией» , — сказал в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом присоединение Швеции к НАТО важно для укрепления альянса не только с геополитической точки зрения (речь идет, к примеру, об использовании воздушного пространства для отправки грузов в прибалтийские республики или контроле Балтийского моря). Королевство также обладает одним из самых мощных военно-промышленных комплексов в мире.

— Здесь важен не количественный потенциал, а качественный, который нельзя рассматривать отдельно, как, скажем, будущий шведский взнос, — считает Дмитрий Данилов. — Стоит рассматривать в общем контексте формирования северного фланга НАТО и Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO. — «Известия»).

Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher

NORDEFCO было создано в 2009 году, в него входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия (члены НАТО) и Швеция. По линии этой структуры было принято решение о формировании объединенных ВВС этих стран.

— Ожидается, что королевство направит туда под командование и общее управление примерно 100 самолетов из 250. Поэтому именно Северное оборонное сотрудничество сейчас рассматривается в контексте встраивания Финляндии и Швеции в альянс, — резюмировал Дмитрий Данилов, подчеркнув: вступление Швеции в НАТО в корне поменяет конфигурацию безопасности в районе Балтийского моря.

Одной ногой в НАТО

Вопрос вступления Швеции в НАТО активно обсуждается в преддверии саммита альянса в Литве, который запланирован на 11–12 июля. При этом в США, которые остаются движущей силой всего блока, уже успели заявить о планах принятия королевства до встречи глав государств в Вильнюсе. «Недавно мы приняли Финляндию в качестве 31-го члена НАТО. Мы рассчитываем принять Швецию 32-м. Для ясности — мы рассчитываем, что это случится до саммита в июле», — сказал 19 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

Для этого придется преодолеть возражение Венгрии и Турция. Впрочем, в случае с центральноевропейской страной это наверняка не будет столь сложно. В Будапеште в целом неоднократно намекали на то, что готовы дать зеленый свет шведам. Хотя еще в конце февраля, то есть до присоединения Финляндии, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что венгерские законодатели правы в задержке одобрения членства северных стран в НАТО, поскольку они «распространяют ложь» об эрозии демократии в самой Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik

И если на вступление Финляндии венгры в итоге всё же согласились, со Швецией ситуация пока не сдвинулась с места. В марте представитель правительства Золтан Ковач уточнил, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО по нескольким причинам, в частности, из-за подрыва двусторонних отношений королевством, которое себя ведет высокомерно и неуважительно.

Куда более сложная ситуация складывается вокруг турецко-шведских отношений. Анкара по-прежнему блокирует процесс присоединения Стокгольма, прежде всего из-за курдского вопроса. Еще 28 июня 2022-го Турция, Швеция и Финляндия подписали Мадридский меморандум — дорожную карту процесса принятия в НАТО скандинавских стран и снятия возражений Анкары. С тех пор Турция несколько раз выражала недовольство тем, как Швеция выполняет пункты документа, в том числе касающиеся деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

Ситуация усугубилась после антитурецкой акции в Стокгольме 21 января — тогда ультраправый политик Расмус Палудан сжег перед зданием турецкого посольства Коран. В результате трехсторонние переговоры были приостановлены, и возобновили их только в марте.

Протестующая держит Священный Коран во время демонстрации в Стамбуле возле консульства Швеции, 22 января 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur Dogman

На фоне происходящего депутат парламента Турции, глава партии Инноваций Озтюрк Йылмаз считает, что вступление Швеции в НАТО — это скорее политический вопрос, который может быть оперативно урегулирован.

— Между некоторыми странами происходит своего рода торг, но я считаю, что нет больших политических препятствий для членства Швеции, — добавил он в беседе с «Известиями». — Швеция может выполнить все условия, связанные с вступлением в НАТО, за исключением уже обозначенных озабоченностей Турции. Но они могут быть решены путем переговоров до саммита в Вильнюсе, после чего Швеция могла бы стать членом НАТО. Даже если это произойдет не до саммита, то, возможно, сразу после него.