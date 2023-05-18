НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине в июле

Лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Об этом 18 мая заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне.

«Наш саммит в Вильнюсе в июле станет мощным сигналом поддержки. Я ожидаю, что союзники согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи», — цитирует генсека пресс-служба альянса.

По его словам, данная программа позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Столтенберг также сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

Ранее в этот день Financial Times сообщила также, что союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия.

До этого, 17 мая, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине. Он обратился к правительствам ЕС с просьбой выделить больше денежных средств для Европейского фонда мира, который уже выделил около €4,6 млрд на военную помощь Киеву.

15 мая стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира, который должен был быть направлен на следующей неделе. Этот транш должен стать восьмым по счету.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.