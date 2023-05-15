Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины

Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира ( EPF), который должен был быть направлен на следующей неделе. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило агентство ANSA со ссылкой на источник.

«Будапешт, предположительно, потребовал гарантий того, что фонд в будущем сохранит свой «глобальный» горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева», — говорится в статье.

Нынешний транш должен стать восьмым по счету.

Ранее, 11 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд

В этом же месяце стало известно, что страны G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд. Это следует из опубликованного 13 мая совместного заявления министров финансов и глав центробанков «большой семерки» по итогам встречи в японском Ниигата.

Согласно заявлению, увеличение объема финансовой поддержки поможет украинским властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

При этом еще в феврале министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявлял, что страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.