Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Общество
Не менее 2,5 тыс. жителей Курганской области пострадали от природных пожаров
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Авто
Редчайший суперкар Lamborghini выставили на продажу
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Возможность стран БРИКС создать общую валюту оценили
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Общество
Муж Блиновской не признал вину в неуплате налогов
Политика
Политолог предрек в Молдавии ликвидацию всех пророссийских партий
Общество
ФСБ просит продлить арест экс-сотруднику посольства США в РФ Шонову
Мир
Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира ( EPF), который должен был быть направлен на следующей неделе. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило агентство ANSA со ссылкой на источник.

«Будапешт, предположительно, потребовал гарантий того, что фонд в будущем сохранит свой «глобальный» горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева», — говорится в статье.

Нынешний транш должен стать восьмым по счету.

Ранее, 11 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

В этом же месяце стало известно, что страны G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд. Это следует из опубликованного 13 мая совместного заявления министров финансов и глав центробанков «большой семерки» по итогам встречи в японском Ниигата.

Согласно заявлению, увеличение объема финансовой поддержки поможет украинским властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

При этом еще в феврале министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявлял, что страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023