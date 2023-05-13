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Страны G7 повысили обязательства поддержки Украины на 2023 год до $44 млрд

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Фото: REUTERS/Stringer
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Страны G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд. Об этом говорится в субботу, 13 мая, в заявлении министров финансов и глав центробанков «большой семерки» по итогам встречи в городе Ниигата в Японии.

«Мы совместно с международным сообществом увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до $44 млрд», — сообщается в документе.

Отмечается, что это решение позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Киева на сумму более $15,6 млрд на четыре года.

Согласно заявлению, увеличение объема финансовой поддержки поможет украинским властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

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Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд.

При этом суммарная помощь Киеву со стороны стран — членов НАТО уже превысила €150 млрд. Как сообщил 20 апреля в ходе поездки в Киев генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, такая сумма, включая €65 млрд в виде военной помощи, была выделена Киеву с февраля прошлого года.

Еще в феврале министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявлял, что страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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